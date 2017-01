Eine Chronik der Fehlversuche

Von Karl Reinbothe Baden-Baden - 25 Jahre ist es her, dass erstmals im BT zu lesen war, dass auf dem gerade erst vor einem halben Jahr umgebauten und fertiggestellten Leopoldsplatz die Platten zu "wandern" beginnen. Am 12. Januar 1992 wurde vermutet, dass wohl die Belastung durch die großen Gelenkbusse der auslösende Grund für die Verschiebungen sein könnte, und so stellte sich bei der Stadt die Frage, ob bei der Planung und Bauausführung Fehler gemacht wurden. In größeren Teilbereichen waren die auf einem drei Zentimeter dicken Sand-Splitt-Gemisch verlegten 30 mal 39 Zentimeter großen und zehn Zentimeter dicken Granitplatten auf "Wanderschaft" gegangen, und es entstanden immer größer werdende Lücken, die für Fußgänger zur Stolperfalle wurden und die man deshalb provisorisch mit Asphalt ausfüllte. Nach "neuesten bautechnischen Erkenntnissen" seien die Baumaßnahmen ausgeführt worden, betonte Anfang Januar 1992 die Stadtverwaltung, die gegen die Firma und das Planungsbüro, die für den Belag verantwortlich zeichneten, Gewährleistungsansprüche geltend machte. Als Ursache für die Plattenwanderung (genau hatten sich 3879 gelöst) stellte im Mai 1992 ein Gutachter fest, dass im Fahrbereich der Busse auf der Achse Luisenstraße und Lichtentaler Straße die Platten in Längsrichtung verlegt, kein Plattenverband vorhanden war und so die einzelnen Platten voll belastet wurden. Bei dem "abgehenden und einfädelnden Verkehr" der Sophienstraße lagen die Platten rechtwinklig zur Fahrspur und hatten so eine bessere Lastenverteilung. Allerdings sorgten beim Abbremsen und Abbiegen hohe belastende Scherkräfte für die "Wanderung" der Platten. Der Leopoldsplatz beinhaltet das besondere Problem, dass er keine ebene Fläche aufweist. Von der Einmündung der bis dahin ansteigenden Luisenstraße fällt er in Richtung Lichtentaler Straße ab, wo er an deren Einmündung seinen tiefsten Punkt erreicht. Diesen "Hügel" kreuzt die Achse der Sophienstraße, die an der oberen Einmündung den höchsten Punkt des Platzes bildet. Diese Höhenunterschiede sind sehr gut an den Grundmauern der anliegenden Gebäude erkennbar. Die aufgrund dieser "Gefällstrecken" aufgetretene Plattenwanderung bewirkte in den Einmündungsbereichen der Luisenstraße und der oberen Sophienstraße das Auseinanderdriften der Platten und die Entstehung der Fugen, während im Bereich der Einmündung Lichtentaler Straße die Platten gegeneinander gepresst wurden und der enorme Druck deren Kanten platzen ließ. Dieses Wissen lag der großen Sanierung zugrunde, die 1993/94 für rund 1,3 Millionen Mark erfolgte. Aus der rund 2200 Quadratmeter großen Platzfläche wurden die über 28000 Platten wieder herausgenommen, ein neuer Untergrund entstand, und dann wurden die Platten in einem Spezialmörtel verlegt. Ergebnis des Gesamtaufwandes nach wenigen Wochen: In den Busspuren wanderten erneut die Platten. Rund 450 wurden jetzt in Schnellzement verlegt. Doch im Herbst 1995 waren weitere Sanierungen erforderlich. Mit Fugeninjektionen und "verklebten" Testfeldern ging es weiter, aber auch dieser Versuch schlug fehl. Insgesamt musste die Stadt nach 1994 weitere 500000 Mark für die "endgültige Rettung" zahlen. Doch das in den nächsten Jahren folgende Anwachsen der mit Asphalt aufgefüllten Flächen auf dem "Leo" belegte die anhaltende Ohnmacht der Experten. Seit Oktober 2016 läuft nun die nächste große Gesamtsanierung, die dem "Leo" zu einem standfesten Belag verhelfen soll. Statt 39 mal 30 Zentimeter kleinen Granitsteinen kommen jetzt 3,6 mal 3,6 Meter große Betonplatten zum Tragen.

