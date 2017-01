RSV "Edelweiß" mit erfolgreicher Saison

Sinzheim - Beim Radsportverein "Edelweiß" Kartung entwickelte sich die Jahresversammlung zum gut besuchten gesellschaftlichen Ereignis. Der Vorsitzende Lothar Walter konnte dabei gemeinsam mit den Fachwarten auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

In seinem Jahresbericht für den Bereich der Straßenfahrer sprach er einige erzielte Fortschritte an. So fuhr Alfred Walz, seit vielen Jahren Stammfahrer der Rennradler, bei 20 Rennen sechs Mal unter die besten zehn. Adrian Stap-per, der als Seiteneinsteiger in der vergangenen Saison bei der Jugend U17 antrat, ging bei 13Rennen an den Start, zweimal belegte er einen zehnten Platz, bei einem Mountainbike-Bergrennen in Langenbrand ging er als Sieger durchs Ziel.

Simon Obrecht fuhr ebenfalls seine erste Saison in der Lizenzklasse und ging bei drei Straßenrennen mit einem neunten Platz und neun Mountainbike(MTB)-Rennen mit vier Platzierungen unter den besten zehn durchs Ziel. Der erst zwölfjährige Jan Rinklef fährt bereits seine vierte Saison, 20 Mal fuhr er bereits unter die besten zehn und wurde bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Ellwangen Siebter. David Müller hatte viel Positives vom Rennsport des MTB-Nachwuchses zu vermelden, die abgelaufene Saison war die erfolgreichste seit Jahren.

Neben vielen herausragenden Leistungen auf regionaler Ebene feierte der RSV Edelweiß Kartung seine erste Deutsche Meisterin in der Vereinsgeschichte. Sunny Geschwender erfüllte sich mit ihrem Tri-umph in der Rennklasse U15 weiblich im Cross Country ei-nen Traum und belohnte sich damit selbst für ihren mehr-jährigen Trainingsfleiß. Lara Benk sicherte sich den Gesamtsieg im LBS-Cup, in der Klasse U17 männlich behaupteten sich Rouben Kellner, Manuel Müller und Simon Obrecht in mehreren Rennen, ebenso die Straßen-Lizenzfahrer Sebastian Huck und Adrian Stapper.

Zehn Kinder nahmen laut Victoria Walter am Radsportabzeichen teil, Gold erreichten Louis Bechtold, Noah Mussler, Marian Mussler, Lara Sobotta, Jan Ullrich, Mathis Vogt und Mika Vogt, Bronze ging an Beatrice Burkard, Merle Sator und Luca Schneider. Fünf Kinder besuchen derzeit das Einrad-Training, die sich auch von Regen nicht am Üben hindern lassen. Bei der diesjährigen Korsofahrt ging es laut Micha-ela Sobotta nach Kappelwin-deck, hier wurde der Radsportverein "Edelweiß" wieder Bezirksmeister im Blumenkorso Klasse B.

In der Breitensportgruppe darf jeder mitfahren, Spaß, Sport und auch Kultur kommen auf den meist rund 60 Kilometer langen Strecken nicht zu kurz. Zeiten für das Radsportabzeichen werden ebenfalls abgenommen. Sechs Sportler erhielten die Auszeichnung Bund Deutscher Radfahrer für mehrfache Fahrten mit Strecken bis zu 4928Kilometer, erfolgreich waren Jutta Frietsch, Jürgen Frietsch, Michael Huck, Elke Senn und Manuela Walter sowie der Radlernachwuchs Merle Sator. Ausflüge führten hier unter anderem in die Pfalz, ins Elsass oder zum Bühler Blumenkorso.

Der Kassenbericht von Ruth Ullrich ergab eine positive Bilanz, die Wahlen bestätigten den Vorsitzenden Lothar Walter sowie Schriftführerin Katharina Walter. Nach längerer Diskussion wurde eine notwendige Satzungsänderung ebenso angenommen wie eine Beitragserhöhung für die Jugend auf 30 und Volljährige auf 40 Euro.