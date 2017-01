Investor plant Wohnhäuser auf Areal des Ludwig-Wilhelm-Stifts Baden-Baden (hol) - Auf dem Areal des Ludwig-Wilhelm-Stifts will die Freiburger Firma Treubau drei Wohnhäuser und eine Tiefgarage mit mehr als 50 Stellplätzen errichten. Um Platz dafür zu schaffen, ist der Abriss des aus den 1970er Jahren stammenden Anbaus an das denkmalgeschützte Stiftsgebäude vorgesehen. Der Altbau aus dem Jahr 1892 soll erhalten bleiben und auch als Wohnhaus genutzt werden. Der Bauausschuss des Gemeinderats soll bei seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 19. Januar, die Voraussetzungen für die Realisierung dieser Pläne schaffen. Dazu ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans vorgesehen. Am 30. Januar steht das Thema dann auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Weil das Deutsche Rote Kreuz den Standort aufgeben und ein neues Pflegeheim an anderer Stelle errichten will (wir berichteten), war das Gebäude an den Freiburger Investor Treubau verkauft worden. Dieser hatte schon im Spätsommer 2016 erste Planungen für das Bauprojekt vorgelegt. Diese sollten im Oktober im Bauausschuss behandelt werden. Der damals erst wenige Tage im Amt befindliche Baubürgermeister Alexander Uhlig setzte den Tagesordnungspunkt kurzerhand ab mit der Begründung, dass noch Gespräche und Nachbesserungen nötig seien. Diese hat es nun offenbar gegeben. Der Gestaltungsbeirat hat das Vorhaben laut der Sitzungsvorlage für den Bauausschuss in drei Sitzungen behandelt. Die Empfehlungen des Fachgremiums seien in die Planungen eingeflossen, heißt es weiter. Somit soll ein "Ensemble aus drei punktförmigen Neubauten, welche den Altbau in Szene setzen", entstehen. Bezüglich Dimension und Höhenentwicklung sei das in einer "angemessenen Maßstäblichkeit" geplant. Der Gestaltungsbeirat werde das Vorhaben auch weiter begleiten. Nachgebessert wurde die Planung offenbar auch im Bereich der Tiefgarage. Diese soll nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung nämlich komplett mit Erde überdeckt werden. Die Errichtung einer insgesamt 60 Meter langen Stützmauer entlang der Seufzerallee könne so vermieden werden, heißt es in der Vorlage.

