Hotelier, Pagen und Wühlmäuse im Blick

(hol) - Alle zwölf Rätsel gelöst: Oliver Weiss, Prokurist beim gleichnahmigen Bauunternehmen und Stadtrat der CDU, hat sich beim rätselhaften BT-Rückblick auf das Jahr 2016 als bestens informiert gezeigt.

"Ich habe das Rätsel gleich am Morgen gelöst", sagte Oliver Weiss, "und dann die Lösung losgeschickt". In der Tat war er auch einer der schnellsten der Teilnehmer, die diesmal mitgerätselt hatten. Lohn der Mühe: Ein Einkaufsgutschein im Wert von 75Euro, der in vielen Geschäften in Mittelbaden einsetzbar ist.

Folgende Antworten waren richtig: Carl Dohmann, Leia Braunagel und der Kunstradsportverein Rebland werden von der Stadt 2016 als Sportler des Jahres ausgezeichnet. Frank Marrenbach, Chef des Brenners Park-Hotel, bekommt den Titel "Hotelier des Jahres". Im März demonstrieren mehr als 350 Menschen gegen den Auftritt der AfD-Politikerin Frauke Petry in Baden-Baden. Außerdem rappt Hans-Peter Ehinger die Haushaltsrede für seine Fraktion der Freien Wähler. Im April werden die neuen mintgrünen Fahrscheinautomaten aufgestellt. CDU-Stadtrat Ansgar Gernsbeck macht im Mai den Vorschlag, im Schwarzwald eine Trinkwasser-Talsperre zu bauen. Im Juni wird der Adlerhorst in einer Halle in Nagold aufgebaut - am Wildnispfad aber nicht. Im Juli rennen bei Go Baden-Baden Kellner, Köche und Pagen durch die Lichtentaler Allee um die Wette. Im August macht das Gartenamt Jagd auf Wühlmäuse in der Allee. Für Mountainbiker werden im September zwei Trails am Leisberg und an der Yburg als Rundstrecken ausgeschildert. Im Oktober werden Leitplanken an der Waldseestraße aufgebaut, um die Granit-Poller zu ersetzen, die dort seit Jahren stehen. Im November brennt es im Michaelstunnel - die Röhre ist einen ganzen Sonntag geschlossen. Im Dezember schließlich die gute Nachricht für Oos: Das Zollamt will 2017 zum Airpark umziehen und macht in dem Stadtteil ein Filet-Grundstück frei.