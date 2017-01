Sportschule: Mehr als 250 Lehrgänge

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Zum 60-jährigen Bestehen der Südbadischen Sportschule Steinbach im kommenden Jahr bieten die Verantwortlichen der Sportbildungseinrichtung des Badischen Sportbunds das größte Angebot seit Jahren an. Das Bildungsprogramm ist in einem 170 Seiten starken Katalog zusammengefasst. Etliche neue Kurse hat das dreiköpfige Studienleiterteam, Andreas Maginot, Chris Finkenzeller und Christof Armbruster, mit der stellvertretenden Sportschulleiterin Ulrike Wagner ins neue Programm aufgenommen. Darunter beispielsweise Kurse, deren Titel aufhorchen lassen: "Fit in 10 Wochen" und "Mentales Training - im Team?". Seit vergangenem Mai machten sich die Studienleiter Gedanken darüber, welche Schulungen für Übungstrainerinnen und -trainer den gesellschaftlichen Erfordernissen Rechnung tragen, aber auch bei den Teilnehmern auf der Beliebtheitsskala ganz oben rangieren. Das Ergebnis: Mehr als 250 Lehrgänge, die das sportliche Themenspektrum von 21 Sportfachverbänden abdecken. Unter anderen mit dabei: Basketball, Klettersport, Rudern Schwimmen, Segeln, Ski, Sportschießen und Triathlon. Neu im Programm ist die olympische Disziplin schlechthin, das Ringen. Die Angebote orientieren sich an allen Altersgruppen, angefangen vom "Sport in der Ganztagsschule" bis hin zu dem vielfältigen Programm für physisch-koordinatives Seniorentraining. Damit Personen für die Vereinstätigkeit künftig besser gerüstet sind, enthält das Programm neue Kurse, etwa "Vereinsmanagerausbildung und -fortbildung" sowie "das Ehrenamt im Sport". Mit den zahlenmäßig meisten Bildungsmaßnahmen trägt die Sportschule der Nachfrage des Südbadischen Fußballverbands und des Badischen Turnerbunds Rechnung. Seit Jahren spezialisiert die Sportschule ihre Kapazitäten dahingehend, um mit Alleinstellungsmerkmalen die Eliten des Leichtathletiksports nach Steinbach zu holen. Dieses von Sportschulleiter Christian Reinschmidt verfolgte Konzept, die Sportschule für Elitesportler attraktiv zu machen, zahlt sich mittlerweile auch im Bereich des Reha- und Behindertensports aus. Mit dem Status der Barrierefreiheit ist die Einrichtung des Südbadischen Sportbundes beim Badischen Behinderten- und Reha-Sportverband sehr begehrt. Ebenfalls ist es den Verantwortlichen der Sportschule gelungen, mit dem vor wenigen Monaten neu installierten Hockey-Kunstrasenplatz beste Bedingungen für Mannschaften im Hochleistungssport vorzuhalten. Für 2017 sind laut Reinschmidt inzwischen schon alle Wochenenden ausgebucht. "Der Januar ist mittlerweile komplett belegt", ergänzt Ulrike Wagner im BT-Gespräch und nennt zwei Dauerbrennerkurse, "Rückenfit" und "Stress lass nach", die sich mit den Themen Rücken und Entspannung beschäftigen. Laut Reinschmidt ist das Bildungsprogramm, in dem auf einer Doppelseite ein geschichtlicher Abriss von 60 Jahren Sportschule Steinbach geboten wird, ein erster Baustein im Festjahr 2017. Eine Ausstellung in den verschiedenen Schulungsgebäuden der Sportschule wird ab Februar/März 2017 mit Text- und Bilddokumenten über die Historie informieren. Außerdem ist eine Veranstaltung geplant, um mit der Öffentlichkeit das 60-jährige Bestehen zu feiern. Die Meister-Erwin-Halle markiert den Beginn der Steinbacher Sportschulgeschichte. Sie "hat eine große Bedeutung für die Menschen hier", so Reinschmidt.

