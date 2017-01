Boulez-Erbe steht wohl vor der Zerschlagung Von Florian Krekel Baden-Baden - Pierre Boulez zählt zu den bedeutendsten Vertretern der musikalischen Avantgarde, und auch in Baden-Baden möchte ein Initiativkreis das Erbe des Ehrenbürgers erhalten. Allen voran geht es dabei um den Erwerb der Villa des im Januar 2016 verstorbenen Künstlers. Denn die will die Gemeinschaft aus elf Erben, wie zu hören ist, schnellstmöglich verkaufen. Problem: Dafür müssten möglichst rasch 2,8 bis drei Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden. Doch wer soll die bezahlen? Der Initiativkreis hofft auf Hilfe von Stadt und Land und hat für kommende Woche Gespräche mit der Baden-Badener Stadtverwaltung vereinbart. Doch das Rathaus macht im Vorfeld unmissverständlich klar. Bevor es eine Entscheidung geben kann, muss ein Konzept über die weitere Nutzung her. Der Initiativkreis, der aus 15 Mitgliedern aus dem gesamten Bundesgebiet besteht, darunter auch einige Musiker des SWR-Orchesters, hat ein Stipendiatenhaus im Sinn. Dort sollen bis zu fünf junge Komponisten und Musikwissenschaftler ungestört in ansprechender Atmosphäre arbeiten können. Unterstützt wird dieses Ansinnen von der Stiftung der Berliner Philharmoniker. Doch wer bezahlt? Die Stiftung der weltbekannten Philharmonie nicht. Denn deren Unterstützung bleibt rein ideell, wie Pressesprecherin Elisabeth Hilsdorf auf BT-Anfrage bekennt. Heißt im Klartext: Kein Geld, nur der Name als Unterstützung. "Da wir selbst nur eine Stiftung sind, dürfen und können wir kein Geld geben", unterstreicht Hilsdorf. Hintergrund Auch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg beurteilt dieses Ansinnen, glaubt man dem Initiativkreis, positiv. Doch wer bezahlt? Das Land definitiv nicht. Ministeriumssprecher Jochen Schönmann macht gegenüber dem BT deutlich: "Es gibt keine Beteiligung des Landes am Kauf der Villa Boulez". Lediglich eine spätere Beteiligung am Betrieb einer "Akademie Boulez" sei denkbar, es gebe aber in dieser Hinsicht noch keine Entscheidung. Fest steht: Die Erben wollen verkaufen. Laut Berichten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gibt es einen russischen Kaufinteressenten. Simone Demandt, Vizevorsitzende des Künstlerbunds Baden-Württemberg und Mitglied des Initiativkreises "Villa Boulez", sieht deshalb Eile geboten, sagt aber, die Erben stünden dem Anliegen des Initiativkreises nicht ablehnend gegenüber. Doch wer bezahlt? Potenzielle Geldgeber winken ab. Moralische Unterstützung - Ja!; Geld - Nein! Das Unterfangen des Initiativkreises erscheint aussichtslos. Und die Frage nach dem Geld ist zwar die drängendste, aber nicht die einzige. Denn sowohl der Initiativkreis als auch die Stadt hoffen, auch persönliche Gegenstände von Boulez aus dem Haus erhalten zu können. "Da läuft uns aber die Zeit weg, wir können den Erben schließlich nicht verbieten, Einrichtungsgegenstände aus dem Haus mitzunehmen", erklärt Demandt. Die Stadt hat laut Pressesprecher Roland Seiter die Erben darum gebeten, einige persönliche Dinge des Ehrenbürgers der Stadt Baden-Baden zu überlassen, eine Antwort stehe aber noch aus.

