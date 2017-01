Henke-Nachfolger kommt aus dem Murgtal Baden-Baden/Gaggenau (red) - Der Gaggenauer Stadtjustiziar Maximilian Lipp (Foto: Stadt Gaggenau) wird zum 1. April Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung in Baden-Baden. Er folgt Uta Henke, die im Herbst 2016 als Oberkirchenrätin zur Evangelischen Landeskirche gewechselt ist (wir berichteten). Die Stadt Gaggenau teilte gestern mit, dass sich Baden-Baden für Lipp entschieden habe. (red) - Der Gaggenauer Stadtjustiziar Maximilian Lipp (Foto: Stadt Gaggenau) wird zum 1. April Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung in Baden-Baden. Er folgt Uta Henke, die im Herbst 2016 als Oberkirchenrätin zur Evangelischen Landeskirche gewechselt ist (wir berichteten). Die Stadt Gaggenau teilte gestern mit, dass sich Baden-Baden für Lipp entschieden habe. Lipp war seit November 2014 in Gaggenau als Stadtjurist tätig und wurde im September 2015 als Nachfolger von Edgar Küstler Leiter des neu gebildeten Amtes für Recht und Planen, verantwortlich für Bauordnung, Bauverwaltung, Stadtplanung und die juristische Begleitung der Stadt. In Baden-Baden ist er für Fachgebiete mit gut 120 Mitarbietern zuständig - unter anderem für die Themen Umwelt, Ordnung, Straßenverkehr, Standesamt und Feuerwehr.

