Traditionsreiches Gebäude wechselt den Besitzer

Malsch

Erinnerung an die Kindheit Malsch (ar) - Im Malscher Ortsteil Sulzbach bauen engagierte Bürger seit vielen Jahren in mühevoller Kleinarbeit eine Krippe in der St. Ignatius-Kapelle auf, die bis zu Maria Lichtmess besichtigt werden kann (Foto: ar). Bei vielen weckt diese Krippe Erinnerungen an die Kindheit.