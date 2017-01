Ortschaftsräte werkeln in der Küche

Guten Mutes machten sich am Freitagnachmittag Ortschaftsräte und Ortsverwaltung in der Küche des Gemeindehauses der katholischen Kirchengemeinde St.Antonius an die Arbeit. Vorzubereiten waren rund 150 Schnittchen sowie an die 100 Pumpernickel-Taler. Als Grund dafür sagte Ortsvorsteher Josef Benz: "Wir schonen damit unser Budget." Und Ortschaftsrätin Katja Frank ergänzt: "Weil wir verantwortungsvoll mit unseren Haushaltsmitteln umgehen." Auf dem Küchentisch standen Schalen mit Gürkchen, auf Tellern lagen Salami, Schinken, Lyoner und Käse. Die geschnittenen Stangenbrote füllten vier große Papiertüten. Gebraucht wurden auch einige Butterriegel. Unterstützen wollen die Ortschaftsräte mit derlei Aktionen auch den örtlichen Dorfladen, der die meisten Produkte liefert - "aus der Region und echt badisch", wie Ortschaftsrat Michael Schneider betonte.

Es herrschte Enge in der Küche. Jeder hatte seine Aufgabe. Neben Ortschaftsrat Andreas Benz wuchs langsam geschmiertes Backwerk zu einem Turm in die Höhe. Von Theresia Jörger, Katja Frank und Verena Lang (Ortsverwaltung) wurden die Brotscheiben mit Wurst oder Käse belegt. Manche Kanapees bekamen zur Deko noch gekochtes Ei obendrauf. Zierrat sind Paprika, Essiggürkchen oder Maiskölbchen. Elke Benz füllte derweil eine Spritztüte mit Lachscreme, um die Pumpernickel zu bespritzen, noch etwas Petersilie zur Verzierung - sehr ansprechend das Ganze. Dieser Meinung zeigten sich auch später die Gäste. Es dauerte nicht sehr lange, und die Platten waren leergeputzt.

Eine große Anzahl an Bürgern, Vereinsvorständen sowie Neubürgern folgten der Einladung in den Gemeindesaal, um mit dem Ortschaftsrat und der Ortsverwaltung auf das neue Jahr anzustoßen. Gleichzeitig nahm Ortsvorsteher Benz den Empfang zum Anlass, besonders verdienten Mitbürgern Dank für ihr bürgerschaftliches Engagement auszusprechen. Im Rahmen seines Jahresrückblicks bilanzierte der Ortsvorsteher 2016 als durchaus positiv. Auch hob er in seiner Rede auf das große ehrenamtliche Engagement in Ebersteinburg ab. Bürger pflegen und gießen Blumen, zeigen sich verantwortlich für ein gutes Erscheinungsbild von Ebersteinburg, skizzierte Benz die Verdienste von Manfred Riedinger, Klaus Teuber, Rudolf Warth, Roselande Hoffmann, Monika Kissenberger und Gudrun Plate.

Ein Kreis rühriger Flüchtlingshelfer kümmert sich seit zwei Jahren um die in Ebersteinburg wohnenden 36 Flüchtlinge. Benz sprach Gudrun und Wolfgang Eller, Katja und Michael Frank, Margret und Daniel Senger, Sabine Benz, Lisanne Dier Natalie Grund und Yvonne Schley dafür ein dickes Dankeschön aus. Ebenfalls über Anerkennung durften sich Stephan Kraft, Dennis Dischler und Leon Martin vom TV Ebersteinburg freuen. Sie trainieren regelmäßig mit Flüchtlingskindern.