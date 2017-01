Metzgerei Vogt schließt Filiale in Gernsbacher Straße Baden-Baden (hol) - Die Metzgerei Vogt schließt am kommenden Samstag ihre Filiale in der Gernsbacher Straße. Das kündigt Geschäftsführer Alexander Vogt gegenüber dem BT an. Der Hauptgrund: Es werde immer schwerer, ausreichend geeignetes Personal zu finden. Vogt, der den seit 1886 bestehenden Bühler Metzgereibetrieb in vierter Generation führt, ist traurig über die Entwicklung. "Das gab es noch nie in unserer Firmengeschichte", sagt er. "Wir kriegen einfach nicht genug Nachwuchs zusammen." Die Suche nach Metzger-Nachwuchs sei allgemein schwierig geworden, meint Vogt. Das sei ein Problem der gesamten Branche. Zudem sei die Umsatzentwicklung in der Filiale in der Gernsbacher Straße auch schon seit Jahren negativ. Nicht zuletzt sei das eine Folge der Streichung der Kurzzeit-Parkplätze in der Gernsbacher Straße im vergangenen Jahr. "Nach dieser Maßnahme ist der Umsatz um weitere fünf Prozent zurück gegangen", so Vogt. Das Rathaus habe er darüber informiert - die Stadtverwaltung sei aber auf ein Schreiben von ihm nicht weiter eingegangen, beklagt er sich. Mit der Schließung der Filiale in der Innenstadt gehe eine Ära zu Ende. "Wir sind dort seit etwa 40 Jahren ansässig", sagt Vogt. Die Mitarbeiter würden alle in anderen Filialen übernommen. Der Mietvertrag mit dem Besitzer des Hauses, dem Bruder des Metzgerei-Chefs, läuft noch bis Ende des Jahres. "Die Etage mit der Metzgerei muss jetzt komplett umgebaut werden", so Vogt. Schließlich werde in den Räumen künftig sicherlich ein Geschäft einer anderen Branche unterkommen. Die Metzgerei Vogt betreibt nach Angaben des Geschäftsführers insgesamt 17 Filialen in Mittelbaden, vier davon in Baden-Baden. Das Bühler Unternehmen beschäftigt 170 Mitarbeiter. Davon sind derzeit zwölf Auszubildende.

