Doppelsieg für den FV Baden-Oos

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Es war der Tag der Gastgeber, und der Jubel in der Rheintalhalle Sandweier kannte keine Grenzen, als sich der ausrichtende FVBaden-Oos bei der Fußball-Stadtmeisterschaft sowohl bei den Aktiven als auch bei den Reservemannschaften souverän durchgesetzt hatte. Damit haben die blauen Jungs ihr Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup in der Tasche. Eingebettet in diese 32. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, die seit jeher vom FV Baden-Oos ausgerichtet wird, war wieder das Mitternachtsturnier der Damen. Bei zwölf teilnehmenden Teams und toller Stimmung setzte sich der KIT-Sportclub Karlsruhe vor dem KSC durch. Bereits am Samstag starteten die Vorrunden der Stadtmeisterschaft, wobei hier ebenso wie in den Zwischenrunden teils spektakuläre Torverhältnisse erzielt wurden. Als Ironie des Schicksals wiesen die Endspielpaarungen mit den jeweiligen Begegnungen des FV Baden-Oos gegen den FV Sandweier identische Finalisten auf. Mit einem herrlichen Kopfballtor von Vladislav Schutschok verwies Titelverteidiger FV Baden-Oos II den FV Sandweier II mit 1:0 auf den zweiten Platz, Dritter wurde der FC NeuweierII vor dem FC Varnhalt II. Im Spiel um Platz drei der Aktiven setzte sich FC Varnhalt I souverän gegen TC Fatihspor mit 5:2 durch. Im Finale legten die Teams ein hohes Tempo vor, recht schnell konnte sich der Gastgeber zum 1:0 durchsetzen. Die äußerst flinken Ballwechsel boten den Zuschauern ein spannendes Spiel von zweimal zehn Minuten mit Seitenwechsel. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit lag der FV Baden-Oos I mit 2:0 vorne, nach dem Anschlusstreffer des FV Sandweier I galt es zwar, vor dem Ooser Tor einige brenzlige Situationen auszuhalten. Nach zwei weiteren Toren von Oos wurde das Spiel aber eine klare Sache. Der Feldeinsatz des Sandweierer Keepers wurde schließlich vor dem freien Tor gnadenlos ausgenutzt, eine lässige Hacke nach hinten sorgte kurz vor dem Schlusspfiff für das abschließende 5:1. Damit ist FV Baden-OosI neuer Hallenfußball-Stadtmeister, der FV SandweierI wurde Zweiter, Dritter wurde der FC Varnhalt I vor dem Viertplatzierten TC Fatihspor I. Matthias Armbruster vom FCVarnhalt wurde mit zwölf Treffern Torschützenkönig und zugleich zum besten Spieler des Turniers gekürt, bester Torwart wurde Jens Müller vom FV Sandweier. Ehrenpräsident Wolfrüdiger Endriss dankte allen Spielern für ihre sportliche Leistung sowie den Helfern vor und hinter den Kulissen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen zeigte sich "stolz auf so tollen Fußball in der Stadt", Sparkassenchef Stefan Siebert sprach von einem tollen Turnier, das auch weiterhin finanziell unterstützt werde.

