Auf Tuchfühlung mit den Stars

Baden-Baden - 13 Olympische Spiele, fünf Fußball-Weltmeisterschaften und unzählige weitere Sport-Großereignisse: Volker Kottkamp und Hans-Reinhard Scheu, zwei Urgesteine der deutschen Sportberichterstattung, durften in ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit viele unvergessliche Sportmomente kommentieren und Stars wie Boris Becker, Michael Schumacher oder Franz Beckenbauer hautnah begleiten. Von seinen Erlebnissen berichtete das Reporter-Duo am Freitagabend im Stadtmuseum rund 100 Zuhörern.

Im Rahmen der Ausstellung "Sport trifft Geschichte" plauderten sie außerdem über ihre beruflichen Anfänge sowie über die momentane Sportberichterstattung. 1971 fingen Kottkamp und Scheu zeitgleich beim damaligen SWF an. Mit "Sport unter der Lupe" prägte das Duo die deutsche Fernsehlandschaft. Die Sendereihe widmete sich der Sportberichterstattung jenseits von tagesaktuellen Themen und konzentrierte sich insbesondere auf Hintergrundberichte und Randsportarten.

Solch eine Sendung fehle momentan in der deutschen Fernsehlandschaft. Vor allem die dritten Programme würden dem Auftrag nicht mehr gerecht werden. Die "breite Palette an Sportarten" sei aus dem Fernsehprogramm verschwunden, prangerte Scheu an. Heutzutage sei das Zauberwort Infotainment. "Kein Wunder, dass in dem Wort weitaus weniger Information drinsteckt als Entertainment", sagte Scheu und erntete Zustimmung aus dem Publikum. Wehmütig erinnerte Scheu an wohltuend sparsame Länderspiel-Kommentare eines Rudi Michels. "Früher dauerte ein Spiel 90 Minuten", erklärte der 75-Jährige in Anlehnung an Sepp Herbergers legendäres Zitat. "Heute dauert es mit Vorberichten, Expertenmeinungen und unzähligen Interviews 180 Minuten."

Auch nahm sich das Duo Zeit für Publikumsfragen, etwa welche Momente besonderes im Gedächtnis blieben. Volker Kottkamp, Deutschlands "Mister Tennis", erinnerte sich an das legendäre Davis-Cup-Spiel zwischen Boris Becker und John McEnroe 1987 oder das French-Open-Finale 1999 zwischen Steffi Graf und Martina Hingis. Nicht so gute Erinnerungen hatte der 73-Jährige dagegen an die Formel 1: "Ich habe damals den Zuschauern bei einem Rennen die Einführungsrunde als Start verkauft. Hans-Reinhard hat mich gleich eines Besseren belehrt".

Natürliche baue man eine Beziehung zu den Athleten auf, erklärte Kottkamp auf eine weitere Frage. "Man begleitet sie, kommentiert ihre Partien und kommt mit ihnen ins Gespräch." So erzählte Scheu von gemeinsamen Fußballstunden mit den Skispringern um Martin Schmitt und Sven Hannawald oder Gegneranalysen für den damaligen DFB-Teamchef Franz Beckenbauer. Die Kunst sei es, trotzdem objektiv zu berichten.

Das Leben als Sportreporter sei zwar anstrengend und zeitintensiv und nicht immer familienfreundlich gewesen, erklärte Kottkamp. "Durch unsere Arbeit durften wir aber die ganze Welt bereisen - auch wenn wir oftmals nur das Hotel und den Wettkampfort zu Gesicht bekamen. Wenn wir denn überhaupt ein Hotel hatten", ergänzte Scheu und berichtete dem lachenden Publikum von einigen Nickerchen auf Wiesen und Parkanlagen. "Wir hatten das Privileg, unser Hobby zum Beruf machen zu dürfen ", erklärten sie unisono.

Erfreut zeigte sich Museumsleiterin Heike Kronenwett über die Resonanz der Veranstaltung sowie der Ausstellung im Allgemeinen, die am Sonntag ihr Ende fand. "Die Gäste haben die Ausstellung gut angenommen. Die Besucherzahlen sind mehr als ordentlich", bilanzierte Kronenwett.