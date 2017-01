Drogenhandel in Asylunterkünften: 15 Verurteilungen

Baden-Baden - Immer wieder haben die Ermittlungen der Baden-Badener Staatsanwaltschaft gegen Rauschgifthändler aus Gambia im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Mittlerweile sind zahlreiche Täter, die in Asylbewerberunterkünften in der Region gedealt hatten, verurteilt worden. Staatsanwalt Michael Klose hat aber auch die Hintermänner im Visier: Derzeit läuft ein Verfahren.

Die Zwischenbilanz, die Klose nach mehr als einem Jahr Ermittlungsarbeit im BT-Gespräch zieht, kann sich sehen lassen: Im Zusammenhang mit den Ermittlungen ist es zu 19Verfahren mit insgesamt 27Beschuldigten gekommen. Die Verfahren haben laut Klose bereits zu 15 rechtskräftigen Verurteilungen geführt. Insgesamt seien dabei Geldstrafen in Höhe von 340 Tagessätzen verhängt worden, zudem seien die Täter zu Haftstrafen zwischen vier Monaten und mehr als drei Jahren verurteilt worden.

Zusammengenommen wurden dem Staatsanwalt zufolge 16Jahre und vier Monate Haft sowie eine zehnmonatige Jugendstrafe verhängt. Bei vier Beschuldigten steht die Hauptverhandlung derzeit noch aus, einige Verfahren wurden wegen geringer Schuld oder mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt, zudem kam es vor Gericht zu zwei Freisprüchen.

Die 15 Verurteilten stammen Klose zufolge allesamt aus Gambia, insgesamt sieben von ihnen haben in den Asylunterkünften in der Stephanienstraße und in der Westlichen Industriestraße mit Marihuana gedealt, sechs weitere in Flüchtlingsunterkünften in Bühl und Rastatt. Bei zwei der Verurteilten handelt es sich laut dem Staatsanwalt um Drogenkuriere, die das Rauschgift aus Spanien per Flugzeug über den Baden Airpark eingeschmuggelt hatten.

Beendet ist der Drogenhandel in Asylunterkünften durch diese Verurteilungen aber längst nicht, macht Klose deutlich: Die Arbeit sei mühsam, "wir können immer nur einen Teil des Dunkelfelds aufhellen", erläutert er. Und: "Wenn wir einen festnehmen, dann macht der Nächste weiter." Händler, aber auch Konsumenten ließen sich im Fall von Rauschgiftdelikten nur sehr selten abschrecken.

Dennoch machen Aktionen wie die großangelegte Razzia in zwei Baden-Badener Flüchtlingsunterkünften im vergangenen Jahr, bei der fast 200 Polizeibeamte und mehrere Staatsanwälte im Einsatz waren, aus Kloses Sicht Sinn. Abgesehen von den erzielten Verurteilungen spielt dabei auch die Prävention eine Rolle, erläutert der Staatsanwalt: So konnten etwa bei der Razzia im Vincentiushaus Schüler der benachbarten Realschule hautnah beobachten, dass der Drogenhandel durchaus Konsequenzen hat.

Ständig könne man solche Aktionen aber nicht durchführen - allein schon, weil nicht unbegrenzt Personal zur Verfügung stehe. So hatten im Vorfeld der Razzia verdeckte Ermittler "Beweiskäufe" gemacht. Nach dem Einsatz seien die Gesichter all dieser Ermittler nun "verbrannt", sagt Klose: Die Ermittler sind in den Unterkünften jetzt bekannt und können dort nicht mehr eingesetzt werden.

Unterdessen sind durch die Ermittlungen auch einige mutmaßliche Hintermänner des Drogenhandels in den Fokus gerückt. Derzeit läuft laut Klose am Baden-Badener Landgericht der Prozess gegen einen möglichen Auftraggeber der Drogenkuriere. Bei dem Verfahren steht dem Staatsanwalt zufolge nun die Beweisaufnahme an, nächster Termin ist am kommenden Donnerstag, 19.Januar, um 9.30 Uhr.

Und die Ermittlungen ziehen auch noch weitere Kreise: Der Onkel des jetzigen Angeklagten, den die Staatsanwaltschaft für einen Mittäter hält und deshalb per internationalem Haftbefehl suchen ließ, ist kürzlich in Paris geschnappt worden. Das Verfahren zur Auslieferung läuft.