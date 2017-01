Kaninchen, Katzen und Hunde in den Kirchenbänken Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Fest verankert im kirchlichen Jahresablauf ist in Ebersteinburg das Antoniusfest, das Patrozinium der katholischen Kirchengemeinde. Schutzpatron der Kirche ist Antonius der Große oder der Einsiedler, ein frühchristlicher, ägyptischer Mönch. Am 17. Januar jährt sich sein Namenstag. Der Heilige Antonius ist Schutzpatron der Tiere, der Bauern, aber auch der Schweinehirten und Metzger. Zuflucht suchten die Menschen im Mittelalter bei dem Heiligen, wenn Seuchen wie das sogenannte "Antonius-Feuer", einer Vergiftung durch Mutterkorn, unter den Schweinen oder in den Ställen grassierte. Abbildungen des Antonius zeigen ihn deshalb oft zusammen mit einem Schwein zu seinen Füßen. Auch in der Kirche von Ebersteinburg nimmt seine Statue einen zentralen Platz ein. Der Heilige Antonius muss schon in den Anfängen als Schutzpatron für das Dorf bestimmt worden sein. Das erläuterte am vergangenen Sonntagmorgen während des Festgottesdienstes zum Antoniusfest die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ursula Warth. In einer Urkunde von 1373 erteilt Graf Wolf von Eberstein dem im 13. und 14.Jahrhundert existierenden Kloster von Ebersteinburg die Erlaubnis für einen Bittgang nach St. Düngens zur Kapelle "St. Antonius". Diese soll ungefähr dort an der Wolfsschlucht gestanden haben, wo das heutige Gasthaus steht. Am Nachmittag des Patroziniums können Tierbesitzer stets, "wie es in Ebersteinburg Tradition ist, zu Jahresbeginn ihre Tiere segnen lassen". Das legte zu Beginn des entsprechenden Gottesdienstes Pfarrer Michael Teipel dar. Die Mehrzahl der Kirchenbesucher waren Hundebesitzer. Aber auch Katzen und Kaninchen bevölkerten die Kirchenbänke. Zwei Mädchen und ihre Mutter kamen allerdings ohne einen tierischen Begleiter. Danach gefragt, wo denn das Tier sei, kam die Antwort: "Das Aquarium ist leider zu schwer". Sorge zu tragen für Umwelt, Natur, Mensch und Tier: Das war die zentrale Botschaft des Gottesdienstes. Man müsse Tiere als Mitgeschöpfe achten und entsprechend gut behandeln - auch diejenigen, die als Nahrungsquelle dienen, betonte Pfarrer Teipel. "Gott trägt auch Sorge für die Tiere." Kenner wissen, dass der Tiergottesdienst immer etwas unruhiger ist. Im Wesentlichen waren sich Hunde wie Katzen aber scheinbar der Tragweite des Zeremoniells bewusst: In den entscheidenden Momenten herrschte relative Stille in der Kirche. Neben der Tiersegnung prägen aber noch zwei weitere Besonderheiten das Fest. Das Böllerschießen war und ist ein Höhepunkt. Gesungen wird an diesem Anlass zudem auch das alte Antonius-Lied. Seine Entstehung und wer es einst dichtete, liegt im Dunkeln. Musikalisch umrahmt wurde die geistliche Feier vom Chor Fidelitas, begleitet von Daniel Senger an der Orgel. Die geweihten Antonius-Brezeln verschenkte man hernach an die Gottesdienstbesucher und die im Ort weilenden Nonnen.

