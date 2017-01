Hoffnungsfrohe Prognose mit Risiken Von Harald Holzmann Baden-Baden - Wenn die städtische Finanzplanung aufgeht, wird die Kurstadt in den kommenden drei Jahren keine neuen Schulden machen. Allerdings wird mehr als die Hälfte der Rücklagen von derzeit etwa 40 Millionen Euro aufgebraucht. "Ich wäre froh, wenn sich der Haushalt so entwickeln würde, wie es die Stadtkämmerei vorhersagt", meinte Oberbürgermeisterin Margret Mergen am Montag im Hauptausschuss. Stadtkämmerer Thomas Eibl hatte da gerade einen Blick in die Zukunft geworfen. Seine Prognose: Es wird der Verwaltung gelingen, bis 2020 Jahr für Jahr einen knapp ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Die bis dahin geplanten Investitionen jedoch werden einen guten Teil der Baden-Badener Ersparnisse aufzehren. Das sei auch in Ordnung so, meinte Mergen. Diese Investitionen schafften schließlich Werte für die Kurstadt. Von der Schwarzmalerei der vergangenen Jahre war am Montag nichts zu hören. Im Gegenteil: Die positive Entwicklung, die der derzeitige Doppelhaushalt 2016/17 genommen habe, sei nun auch in die mittelfristige Finanzplanung für 2018 bis 2020 eingeflossen, sagte Eibl. Einnahmen aus Umsatzsteuer und Gewerbesteuer stiegen. Allerdings wies der Stadtkämmerer auch auf die Risiken solcher Prognosen hin. Selbst der laufende städtische Haushalt sei schließlich nur eine Vorhersage, die nur schwer zu treffen sei. "Das potenziert sich natürlich bei einer mittelfristigen Planung nochmal", sagte er. So gebe es beispielsweise bei den für die kommenden Jahre eingeplanten Personal- und Sachkosten viele Unbekannte. Die Vertreter der Fraktionen freuten sich dennoch über die positiven Prognosen. Lediglich FDP-Stadtrat Rolf Pilarski sorgte mit einer Anregung für Diskussionen: Er bat die Stadtverwaltung darum, eine Auflistung aller geplanten Investitionen nach Stadtteilen geordnet vorzulegen und in dieser Liste dann auch das Steueraufkommen der jeweiligen Stadtteile zu vermerken. "Es geht mir um eine gerechte Verteilung der Investitionen nach dem Steueraufkommen pro Kopf", sagte er zur Begründung. So werde beispielsweise in die Sanierung der Schwarzwaldstraße derzeit viel Geld gesteckt, die Rheinstraße dagegen, wo mehr Menschen wohnten und mehr Autos unterwegs seien, werde stiefmütterlich behandelt, führte er als Beispiel an. Das sei nicht richtig. Mergen lehnte die Bitte ab, weil solch eine Liste ihrer Meinung nach das Bild verzerren würde. "Was ist denn mit den Schulstandorten in der Weststadt oder mit der Klinik? Die steht nun mal in Balg. Wollen Sie bei den Investitionen die Steuereinnahmen aus Balg gegenrechnen?", fragte sie. "Die Dinge sind nun einmal dort, wo sie sind." Auch SPD-Stadtrat Kurt Hochstuhl wies Pilarskis Bitte zurück: "Investitionen werden nicht nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten getätigt, sondern nach Bedarf", sagte er. "Wir haben schon jetzt zu viele Neiddebatten in der Gesellschaft." Da brauche man nicht noch eine solche Liste. Daraufhin ruderte Pilarski zurück. "Es geht mir nicht um Gerechtigkeit", meinte er, "sondern darum, die Investitionen genauer planen zu können". Er kündigte an, seinen Antrag in schriftlicher Form vorlegen zu wollen.

