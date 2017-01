Aumattstadion i m Kreislauf der Geschichte

Von Florian Krekel Baden-Baden - Die Diskussionen waren groß, Vorwürfe vonseiten der Sportler über die Zustände im Aumattstadion prasselten Ende letzten Jahres en masse auf die Baden-Badener Stadtverwaltung ein. Die überdachte daraufhin ihr Sanierungskonzept und will nun zuerst einen Kunstrasenplatz bauen lassen (wir berichteten). Morgen will der gemeinderätliche Bauausschuss die maroden Gegebenheiten vor Ort noch mal genauer beschauen. Man könnte sagen: Die Stadt lernt aus ihren Fehlern - mal wieder. Denn just auf den Tag genau vor 25 Jahren tat sie dies im Aumattstadion schon einmal, zumindest versprach sie das. Am 18. Januar 1992 berichtete das BT unter dem Titel "Aus Fehlern soll gelernt werden" über einen Vor-Ort-Termin von Verwaltung und Vereinen, bei dem über Ungereimtheiten und fehlende Absprachen im Zuge des damals laufenden Umbaus diskutiert wurde. Die Ironie des Schicksals: Damals wie heute gleichen sich die Vorwürfe vonseiten der Sportvereine in Richtung Rathaus erstaunlich. Auch 25 Jahre später, im vergangenen Dezember, moniert Sportausschusspräsident Armin Zeitvogel fehlende Gesprächsbereitschaft, was die Stadtverwaltung aber vehement zurückweist. Damals wie heute dreht sich der Dissens um den Zustand des Stadions und um die nötigen Renovierungsmaßnahmen - und damals wie heute muss die Stadt ihre Strategie überdenken und schließlich nachbessern. Denn nach dem Vor-Ort-Termin am 17. Januar 1992 zeigt sich der damalige Oberbürgermeister Ulrich Wendt überzeugt, dass die Tartanbahn doch sieben Laufbahnen brauche - und nicht nur sechs, wie sie die Stadt zunächst angedacht hatte. Damals wie heute hatten sich die Sportler massiv beschwert und die Renovierungsmaßnahmen als unzureichend bemängelt. Vorwürfe klingen heute wie damals Bernd Hefter von der Leichtathletikgemeinschaft erregt sich anno 92, dass man von Sportlerseite unter Renovierung eigentlich etwas anderes verstehe - ein Vierteljahrhundert später klingt das aus dem Mund von Sportausschusspräsident Armin Zeitvogel im BT-Gespräch ähnlich. Er befürchtet Ende 2016 eine nur unzureichende Sanierung einzelner, besonders maroder Stellen. Aber: Auch das hat die Stadt mittlerweile nach Gesprächen zurückgewiesen und ihre Renovierungspläne wie eingangs erwähnt nachgebessert. Jetzt soll beim morgigen Vor-Ort-Termin im Vorfeld der Sitzung des gemeinderätlichen Bauausschusses alles Weitere geklärt werden. Die Stadt hat offenbar aus den Vorwürfen gelernt. So zumindest sieht es jetzt aus. Wobei, wer weiß, was wir in 25 Jahren an dieser Stelle berichten...

