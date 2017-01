4 000 Fragebögen für neuen Mietspiegel

Die entscheidende Begrifflichkeit für die Bedingung der Rechtssicherheit ist der sogenannte qualifizierte Mietspiegel. Er muss gemäß dem Paragrafen 558 des bürgerlichen Gesetzbuches bestimmte Anforderungen erfüllen. Ein zentraler Anspruch ist in dieser Hinsicht laut Projektleiter Sebastian Klöppel von der Bochumer Forschungs- und Beratungsfirma Inwis die Repräsentativität - es müssten möglichst alle Segmente und Kategorien des Mietwohnungsmarktes abgedeckt werden. Der Experte ist aber guter Dinge, dieses Ziel in Baden-Baden zu erreichen: "Wir hoffen darauf und rechnen damit, von knapp 50 Prozent der Befragten eine Antwort zu erhalten und so knapp 2000 Wohnungen zu erfassen, die mietspiegelrelevant sind." Denn das trifft nicht auf alle Immobilien der angeschriebenen Vermieter zu. Für die Neuauflage des Spiegels sind nur jene Wohnungen von Bedeutung, in denen in den letzten vier Jahren eine Veränderung des Mietpreises stattgefunden hat, oder die in dieser Zeit neu gebaut wurden. Bei der ersten Erhebung für den qualifizierten Mietspiegel anno 2013 hatte der Rücklauf zwischen 30 und 40 Prozent gelegen.

Gilt der Mietspiegel als qualifiziert, zählt er vor Gericht als Grundlage für Mietstreitverfahren, solange er nicht nachvollziehbar widerlegt werden kann. Außerdem muss ein Vermieter beispielsweise bei einer Erhöhung den gültigen Spiegel berücksichtigen. Eine auf ein einzelnes Gebäude zu beziehende Wohnlagenbeurteilung könne er aber nicht liefern, schränkt Klöppel ein.

Wichtig ist der qualifizierte Mietspiegel auch für Empfänger staatlicher Leistungen, etwa Hartz-IV-Empfänger, da er den Kommunen eine rechtliche Grundlage für die Höhe der zu übernehmenden Unterbringungskosten liefert, was laut OB Margret Mergen zu einer deutlichen Abnahme der Rechtsstreitigkeiten in diesem Bereich führe.

Im Bezug auf die höheren Kosten durch die mit der Rechtssicherheit einhergehende wissenschaftliche Auswertung sagte Mergen: "Wenn wir diesen Aufwand schon betreiben, dann auch richtig, sonst haben wir lediglich ein stumpfes Schwert geschaffen".