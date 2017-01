Astschere richtig anlegen und ratsch

Sinzheim - Scharf pfeift der Wind aus westlicher Richtung um die Köpfe von rund 15Teilnehmern, die auf dem Lehrgelände des Obst- und Gartenbauvereins Sinzheim stehen und Gabriel Zoller geduldig zuhören. Er erklärt, wie das Gehölze von Beerensträucher in der augenblicklichen Jahreszeit korrekt zurückgeschnitten wird.

Zweimal im Jahr bietet der Obst- und Gartenbauverein jeweils einen Schnittkurs für Sträucher und an einem weiteren Tag für Obstbäume für Hobbygärtner an. In Zeiten kritischer Verbraucher sind bei den ambitionierten "Selbstversorgern", die ihr Obst und Gemüse selbst im heimischen Garten anbauen möchten, die angebotenen Schnittkurse sehr gefragt.

"Die Wurzel muss weiß sein, ist sie dunkel, hat der Strauch Wurzelfäule", erklärt Zoller und zeigt mit einer Gartenschere auf die weiße Fläche eines Johannisbeerstrauchs. Zoller ist ein Meister seines Fachs. Während er detailreich über schlafende Knospen, über einjähriges, zweijähriges und totes Holz spricht, schnippelt er beinahe mit jeder Silbe geschwind an den Sträuchern, die zur Demonstration bereitstehen. Auf dem Tisch vor ihm türmt sich das Schnittgut.

Stachelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren - jeder Strauch will auf seine individuelle Art behandelt und geschnitten werden, erfährt die Gruppe. Damit dies gelingt, klärt Zoller auch über die richtigen Arbeitsutensilien auf. Schmal und gut in der Hand solle die Gartenschere liegen, aber auch hin und wieder gefeilt werden. Für größeres Geäst empfiehlt sich freilich eine größere Astschere.

Schnell kommen die Teilnehmer auf andere Gehölzsorten im Garten wie Rosen, Forsythien, Hortensien und Flieder zu sprechen und stellen Fragen zur fachgerechten Pflege und Düngung. Zoller wechselt thematisch blitzschnell zwischen den verschiedenen Sorten und Fragestellungen. Er erklärt, wo, wann, wie viel organischer oder mineralischer Dünger verwendet werden sollte. Um möglichst viel Informationen zu bekommen, hat Gabriele Fischbach diverse Beerensträucher ihres Gartens in Baden-Oos mit dem Smartphone fotografiert. Sie hat quasi ihren Garten "mitgebracht" und zeigt Zoller und den anderen Mitgliedern des Vereins einige Bilder. "Es gibt nichts Schöneres als im eigenen Garten zu arbeiten", sagt sie.

"Was ist der Unterschied zwischen den beiden Gehölzen?", fragt Zoller in die Runde und hält, für den Laien kaum zu unterscheiden, zwei kahl wirkende Pflanzen mit Wurzeln hoch. Während die Teilnehmer kurz überlegen, sammeln sich die schwarzen Saatkrähen am Himmel krächzend zu einem Schwarm. Nach einigen Sekunden Stille löst Zoller das Rätsel auf und die Besucher erfahren, dass es Sommer- und Herbsthimbeeren gibt. Die zuletzt genannten können bis in den September Früchte tragen, das Problem jedoch: In den vergangenen Jahren nistete sich die Kirschessigfliege in die reifen Früchte ein. Zoller empfiehlt, beide Sorten im Garten zu pflanzen.

Nach dem theorielastigen Part begeben sich die Besucher vorbei an der in dunkelroter Farbe getünchten Holzhütte mit dem Namen "Sand- klemmshütte" in den hinteren Teil des Areals. Auf dem Weg zu den verblühten, dürr wirkenden Johannisbeeren betrachten manche das Bienenhotel. Dort ist im Winter aber niemand Zuhause. Bevor die Teilnehmer die Reihen mit den Johannisbeeren erreichen, kommen sie an einem Erdbeerfeld und an einem künstlichen Steinhügel vorbei, der einem Grab ähnelt. "Das ist der Eidechsenhügel" zeigt ein weiteres Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins, Reinhold Vogel, auf den Steinwall.

An den Johannisbeersträuchern angekommen, steht nun der Praxistest an. Was konnten die Teilnehmer von Zollers Ausführungen behalten? Gabriele Fischbach erklärt sich bereit, ihre Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. Sie sucht an dem Gehölz den Ast aus, der am ältesten, sprich heller und trockener, aussieht. Sie legt die Astschere ganz unten an und, ratsch, schneidet sie das alte Geäst ab. Zoller zeigt, wie sich die langen verbleibenden dünnen Äste mit einer Klemme an den Draht heften lassen.

An einigen Ästen eines anderen Strauchs entdecken die Hobbygärtner eine weiße Schicht, die an Raureif erinnert. "Das ist die Maulbeerschildlaus", weiß Zoller. Das Rezept dagegen: Den Beerenstrauch bodeneben zurückschneiden.