Bilderbuch über die Laufmaschine bringt den Landessieg

Baden-Baden - Zum 200. Geburtstag der Laufmaschine des Freiherrn von Drais hat die Landesregierung einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, um dieses Ereignis gebührend zu würdigen. Der Baden-Badener Illustrator Uwe Mayer wurde in der Kategorie Kunst und Kultur zum Landessieger gekürt für sein auf 48 Seiten konzipiertes Bilderbuch "Die Laufmaschine - vom Herrn Baron von Drais und seiner erstaunlich nützlichen, sagenhaften Erfindung".

Darin erläutert er kleinen und großen Betrachtern unter anderem den Zusammenhang zwischen der Erfindung der Draisine und einem gewaltigen Vulkanausbruch in Polynesien 1816. Die dadurch veränderte Atmosphäre bewirkte massive Ernteausfälle, weshalb die Bauern ihre Pferde aufessen mussten, was ihre Mobilität zwangsläufig einschränkte. Da kam der Herr Drais gerade recht, um den Vorläufer des umweltschonendsten Verkehrsmittels zu bauen.

Mit viel Humor bringt Uwe Mayer seinen Bilderbuchlesern über diesen Umweg auch solche abstrakten Dinge wie den Klimawandel nahe, und er ist überzeugt, dass seine Geschichte nicht nur bei Radfahrern vergnügtes Schmunzeln auslösen wird. Das Preisgeld von 3000 Euro kann der freischaffende Künstler, der bisher für das im Frühjahr erscheinende Werk in Vorleistung getreten ist, gut gebrauchen.

Uwe Mayer wurde im schwäbischen Bopfingen geboren, wuchs aber in Baden-Baden auf. Er wusste schon früh, dass sein Lebensweg vom Zeichnen geprägt sein würde. So absolvierte er eine Ausbildung zum Druckvorlagenhersteller, heute nennt sich das Mediengestalter, danach zog es ihn aber erst einmal in die Welt, ein Jahr lang bereiste er Nord- und Mittelamerika sowie Skandinavien.

Zurück aus der Ferne, absolvierte er sechs Monate lang ein Praktikum in einem Werbefotostudio, doch obwohl ihm dieser Job sehr zusagte, gewann sein Faible für Illustrationen die Oberhand. Hatte er doch schon als 13-Jähriger zusammen mit einem Kumpel einen Comic vorbereitet. Er liebäugelte zwar auch mit Straßburg als neuem Domizil, oder am liebsten mit einem noch viel weiter südlich gelegenen, doch als sein damaliger Verlag in Richtung London expandieren wolle, war ihm das auch recht. Uwe Mayer war schon klar, wenn es die britische Metropole sein sollte, dann wollte er auch mittendrin leben und nicht etwa an der Peripherie. Ihm gefielen die freundliche Mentalität der Engländer, ihre Pubs, der britische Humor und nicht zuletzt das Meer. Also blieb er, diesmal gleich für 20 Jahre, und er schloss auch gleich noch ein Studium der Kunstgeschichte an.

Irgendwann zog es ihn zurück in die Natur des Schwarzwalds, seit 2007 lebt er wieder in der Kurstadt. In seinem Atelier am Hindenburgplatz gestaltet er als frei schaffender Illustrator Kinder- und Jugendbücher für namhafte Verlage im In- und Ausland, zudem zeichnet er für Werbeagenturen und ist als Designer tätig. Uwe Mayer gehen die Ideen nie aus, Begrenzung erfährt er da eher durch den Rahmen des Machbaren.