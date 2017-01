400 neue Jobs vorgesehen

Von Sarah Reith Baden-Baden - Das Unternehmen Arvato Financial Solutions wächst weiter: In der Weststadt sollen in den nächsten Jahren noch insgesamt 400Arbeitsplätze dazukommen. Um eine mittelfristige Erweiterung zu ermöglichen, soll der Bauausschuss nun einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die städtischen Grundstücke gegenüber dem Firmensitz auf den Weg bringen. Dabei geht es um rund 2000Quadratmeter städtische Fläche sowie um rund 2000Quadratmeter Fläche der Stadtbaugesellschaft GSE. Auf dem zusammenhängenden Areal befinden sich derzeit noch ein Wohn- sowie ein Verwaltungsgebäude. Das Bebauungsplanverfahren, das der Gemeinderat einleiten soll, würde die Grundlage dafür schaffen, dass dort in einigen Jahren ein Bürogebäude mit 250 Arbeitsplätzen und ein Parkhaus mit 190 Stellplätzen entstehen können. "Noch ist es nicht so weit", betonte Arvato-Pressesprecherin Nicole Schieler dieser Tage im BT-Gespräch. Bis dort gebaut werden kann, werden noch Jahre vergehen: Schließlich ist das Wohnhaus, das vor einer Neubebauung des Areals abgerissen werden müsste, derzeit noch bewohnt. Auch das Bebauungsplanverfahren nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Zudem handelt es sich bei dieser Erweiterungsoption nicht um die erste Priorität des Unternehmens: Wie berichtet, will dieses zunächst einmal eine Erweiterung auf dem Firmengelände selbst in Angriff nehmen. In einem Innenhof, der bisher als Parkfläche genutzt wird, soll ein weiterer Gebäudeflügel entstehen - auf Stelzen, um die Parkplätze zu sichern. Dort könnten rund 150 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein positiver Bauvorbescheid der Verwaltung für diese Pläne liege schon vor, sagte Schieler. Wann genau dieser Neubau angegangen werden soll, sei unternehmensintern aber noch nicht entschieden worden. Derzeit arbeiten beim größten privaten Arbeitgeber in Baden-Baden bereits gut 1000Menschen. Kommen weitere dazu, dürfte auch die Parkplatzfrage in der Weststadt noch drängender werden als bisher. Im Moment habe eine Quote von 53 Prozent der Mitarbeiter einen Parkplatz, sagte Schieler. Man sei kontinuierlich auf der Suche nach weiteren Parkmöglichkeiten. Die Thematik spiele auch bei allen Planungen eine Rolle. Das nun auf dem städtischen Erweiterungsareal vorgesehene zweite Arvato-Parkhaus - eines befindet sich bereits jenseits der B500 in der Murgstraße - ist deshalb ein wichtiger Teil der mittelfristigen Planungen. Während andere Vorschläge des städtischen Gestaltungsbeirates zum Entwurfskonzept für die Neubauten aufgegriffen wurden, konnte vor diesem Hintergrund der Wunsch, dieses Parkhaus vollständig vom neuen Bürogebäude zu lösen, nicht erfüllt werden. Denn hier wird jeder Quadratmeter gebraucht: Wenn das Parkhaus nicht direkt angebaut würde, könnten die Vorgaben hinsichtlich der erforderlichen Stellplätze "nicht ansatzweise erfüllt werden", heißt es in den Unterlagen der Stadtverwaltung. Das Unternehmen ist seit 2009 eine 100-prozentige Tochter der Bertelsmann-Gruppe. Um die Arvato-Infoscore-Gruppe langfristig an Baden-Baden zu binden, hat Unternehmensgründer Sigmund Kiener zum 1. Januar die bestehenden Gebäude sowie das Parkhaus, die bisher von der Bertelsmann AG lediglich angemietet gewesen waren, an diese verkauft. Die Erweiterungsoptionen am Standort hatte die Firma zur Bedingung für den Kauf und damit das langfristige Bekenntnis zu Baden-Baden als Hauptsitz gemacht (wir berichteten). Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, der die mittelfristige Erweiterung auf städtischen Grundstücken ermöglichen soll, ist heute Thema im Bau- und Umlegungsausschuss und am 30. Januar im Gemeinderat.

