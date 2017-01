Augustaplatz: Planung läuft schon

Baden-Baden - "Leute, die was zu sagen haben", sind im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltungen immer wieder zu Gast beim Presse-Club Baden-Baden. Am Dienstagabend war dies Bürgermeister Alexander Uhlig. Und er hatte viel zu sagen: zu seinen Plänen, laufenden Projekten und zu einem Thema, das seiner Ansicht nach bisher zu kurz gekommen ist im Rathaus.

Gut eine Woche ist es her, dass Uhlig nach 100 Tagen im Amt eine erste Bilanz zog und Ziele für die nächsten Monate absteckte (wir berichteten). Vor dem Presseclub nannte er nun weitere Details. Unter anderem ging es in dem Gespräch, das von Karin Walter moderiert wurde, um die nach der Leo-Sanierung anstehende Umgestaltung des Augustaplatzes. Dieser solle mit Blick auf die Bürgerproteste nach dem letzten Umgestaltungsversuch nicht einfach im Zuge des Sanierungsgebiets Südliche Neustadt, sondern separat bearbeitet werden, kündigte Uhlig an. An den Plänen werde bei der Verwaltung bereits fleißig gearbeitet: Sie würden vermutlich noch im ersten, spätestens im zweiten Quartal dieses Jahres präsentiert.

An verschiedenen Beispielen machte der Bürgermeister zudem deutlich, wie sehr ihm das Stadtbild und qualitativ hochwertige Bebauung am Herzen liege. Vor diesem Hintergrund habe er, obwohl er dafür Kopfschütteln im eigenen Haus geerntet habe, die Nachnutzungspläne für das Ludwig-Wilhelm-Stift im Oktober wieder von der Tagesordnung einer Bauausschusssitzung genommen (wir berichteten). Heute Abend sind die Pläne nun im Ausschuss, sie hätten aber eine "deutliche Veränderung erfahren", sagte Uhlig, und seien "besser als das, was im Oktober auf dem Tisch lag". Damals hatte er eines der vorgesehenen Gebäude für zu groß gehalten. Auch bei der Kindertagesstätte, die am Keltenring entstehen soll, sei er um Qualität bemüht, betonte Uhlig: Deshalb werde für die Gestaltung ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Dieser soll laut Unterlagen für die heutige Bauausschusssitzung knapp 80000Euro kosten.

Nachholbedarf beim Hochwasserschutz

Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz sieht Uhlig in der Kurstadt Nachholbedarf. Das Thema sei aus seiner Sicht "in den vergangenen Jahren nicht in dem Maß weiterbetrieben worden, wie es notwendig ist". Er wolle da "für ein Stück mehr Sicherheit sorgen". Das sei vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Zunahme von unerwarteten Starkregenereignissen erforderlich.

Die Idee einer autofreien Innenstadt wie in Sas-Fee oder Zermatt, die er im vergangenen Juli bei seiner Wahl zum Bürgermeister im Gemeinderat aufgeworfen hatte, habe er "nicht vergessen". Er bat aber um etwas Geduld: Immerhin habe er zur Umsetzung seiner Ziele acht Jahre Amtszeit zur Verfügung.