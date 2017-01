Immer noch fehlen 70 Betreuungsplätze

Baden-Baden - Die Stadtverwaltung hat noch keine Lösung, wie die etwa 70 Kindergartenplätze geschaffen werden können, deren Fehlen Sozialbürgermeister Michael Geggus im Herbst 2016 beziffert hat. Doch die Zeit wird knapp: Erste Beschwerden von Eltern, die auf einen freien Platz warten, haben das Rathaus erreicht.

"Uns liegen schon einige Beschwerden vor", sagte Stadt-Pressesprecher Roland Seiter gestern. Eine Klage wegen der Nichteinhaltung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz habe aber bislang noch niemand eingereicht. Man arbeite unter Hochdruck an einer Schließung der Betreuungslücke. "Wir haben ein paar Objekte konkret ins Auge gefasst, in denen Plätze eingerichtet werden könnten", sagte Baubürgermeister Alexander Uhlig. Es sei aber noch nichts spruchreif. Eines der Objekte sei zudem nicht in städtischem Eigentum. Mit dem Besitzer müsse man noch Gespräche führen. Bis ins Frühjahr wolle man aber eine Lösung präsentieren, sagte Uhlig zu.

Die Plätze fehlen vor allem deshalb, weil sich geplante Bauprojekte in bestehenden Einrichtungen verzögert haben. So geht es beispielsweise mit der Erweiterung des evangelischen Kindergartens Pezzettino in der Oberen Breite nicht voran - und die Tatsache, dass Pfarrer Kornelius Gölz wegen Unstimmigkeiten mit dem Ältestenrat die für die Einrichtung zuständige Friedenskirchengemeinde verlassen hat (wir berichteten), lässt auch nicht darauf hoffen, dass es kurzfristig eine Verbesserung geben wird. Verzögerungen hat es auch in der katholischen Bernhardusgemeinde gegeben, wo der Neubau des Kindergartens erst dann angefangen werden kann, wenn das derzeit erst in Bau befindliche Gemeindehaus als Behelfsunterkunft zur Verfügung steht. Und auch in Steinbach hat die vor allem von Oberbürgermeisterin Margret Mergen im vergangenen Jahr vehement geführte Diskussion um die Frage, ob der katholische Kindergarten Regenbogen neu gebaut oder in die ehemalige Schule verlegt werden soll (wir berichteten), Zeit gekostet.

Der Hauptausschuss hat sich am Montag zwar mehrheitlich für den Neubau einer fünfgruppigen Einrichtung im Keltenweg ausgesprochen (wir berichteten). Der Bau wird nach Auskunft der städtischen Baugesellschaft GSE aber frühestens Ende 2018 fertig werden.