G-20-Treffen: Aktionsbündnis plant Kundgebung Baden-Baden (rap) - Das Aktionsbündnis erlassjahr.de und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Baden-Baden (ACK) planen während des Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der G-20-Staaten Aktionen, eine Kundgebung sowie einen Gottesdienst in der Kurstadt. Für Freitag, 17. März, sei eine öffentliche Aktion und Kundgebung unter dem Motto "Entwicklung braucht Entschuldung" vorgesehen, heißt es in einer Mitteilung. Die Kundgebung ist für 14 Uhr auf der Fieserbrücke geplant. Die Organisatoren wollen bei der Aktion auf die weltpolitischen Missstände aufmerksam machen. "Wir als Kirchen, Eine-Welt-Gruppen und -Organisationen wollen unsere Forderung nach einer gerechten, weltoffenen und solidarischen Globalisierung und alternativen Lösungen für die drohende Schuldenkrise rund um das Kurhaus, in dem die Finanzminister und Chefs der Zentralbanken sich treffen, hör- und sichtbar machen", heißt es in dem Schreiben. So prangert das Aktionsbündnis an, dass es noch kein internationales Insolvenzverfahren gebe, das überschuldete Ländern einen fairen Ausweg aus ihrer Überschuldung ermöglicht. Zudem werde keine verantwortliche Kreditvergabe befolgt, die die Beachtung der sozialen und ökologischen Folgen eines Projekts und die Bezahlbarkeit eines Kredits für eine Vergabe einfordern, heißt es weiter. Dafür macht das Bündnis die G-20-Staaten verantwortlich, da diese heutzutage über das wirtschaftliche Schicksal fast aller Länder bestimmen würden. Nach der Kundgebung, die etwa eine Stunde dauern soll, findet um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Erzbischof von Freiburg, Stephan Burger, und dem Landesbischof der Evangelischen Kirche von Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, statt. Das Aktionsbündnis erlassjahr.de ist das größte entwicklungspolitische Bündnis in Deutschland mit Mitträgerorganisationen aus Kirche, Politik und Zivilgesellschaft. Zu den derzeit über 600 Mitträgerorganisationen gehören Landeskirchen, Diözesen, entwicklungspolitische Organisationen, Eine-Welt-Gruppen, Vereine, Kirchengemeinden und Weltläden. Das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G-20-Staaten findet am 17. und 18. März statt.

