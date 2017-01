"Selbstbewusstsein von behinderten Menschen stärken"

Baden-Baden - Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter Beate Wirth, die Anfang 2016 ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Baden-Baden begann. Jetzt zog sie gemeinsam mit OB Margret Mergen in einem Pressegespräch Bilanz und betonte: "Es geht mir darum, das Selbstbewusstsein von behinderten Menschen zu stärken. Oft kann man ihnen schon mit einfachen Mitteln helfen."

Wirth will vor allem Ansprechpartnerin sein für behinderte Menschen - von denen es in Baden-Baden rund 8000gibt - und deren Angehörige. So hatte sie in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 100 Anfragen zu bearbeiten. Zu ihren Aufgaben gehört ebenso der Kontakt zu Behindertenorganisationen, dem auch die regelmäßigen Treffen des Runden Tisches dienen.

Mit Wirths Unterstützung fanden spezielle Veranstaltungen für Behinderte statt: ein Mobilitätstraining der Stadtwerke, ein Gottesdienst in der Friedenskirche und ein Konzert der Philharmonie. Weiter beschäftigt sie die für dieses Jahr geplante Neuauflage des Leitfadens für Behinderte, in den nun auch die barrierefreien Hotels und Gaststätten aufgenommen werden sollen.

Ganz wichtig ist es für Beate Wirth, den Behinderten mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Als eine der zentralsten Voraussetzungen dafür sieht sie die Barrierefreiheit. Daher rief sie den Arbeitskreis "Barrierefreies Baden-Baden" ins Leben, der inzwischen schon sechsmal zu Rundgängen aufgebrochen ist, um zu sehen, welche Hindernisse oder zumindest Erschwernisse es für die Behinderten in der Kurstadt gibt.

Einige der sich daraus ergebenden Wünsche liegen der Verwaltung bereits vor und werden auf ihre Machbarkeit überprüft. Dazu, so berichtete Wirth, zähle zum Beispiel die Verlängerung des Geländers am Aufgang zur Staatlichen Kunsthalle. Überhaupt stellten fehlende Handläufe für Behinderte immer wieder ein Problem dar. Dies habe man bei so manchen Stufen an Geschäftseingängen festgestellt. Abhilfe sei aber oft nicht ohne weiteres möglich, da hier auch der Denkmalschutz mitspreche. Gewünscht werde von den Behinderten auch eine Klingel an den Geschäften, damit sie gegebenenfalls am Eingang um Hilfe bitten können.

Weiter hofft die Behindertenbeauftragte, dass nun bald am Theater ein Schild aufgestellt wird, das auf die Möglichkeit hinweist, das Haus barrierefrei über einen Seiteneingang zu betreten. Immer wieder höre sie auch den Ruf nach mehr Behindertenparkplätzen in der Innenstadt. Bei den vorhandenen Stellplätzen sei zuweilen nicht daran gedacht worden, dass um das Fahrzeug herum Platz sein müsse, damit der Behinderte aussteigen beziehungsweise sein Rollstuhl herausgestellt werden kann.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen zeigte sich gestern "sehr froh" über die Arbeit von Beate Wirth. Allerdings setze die auf 2000-jährige Geschichte zurückgehende Stadtarchitektur mit historischer Bausubstanz und etlichen Treppen der Barrierefreiheit doch gewisse Grenzen. Mit der Schaffung der Stelle der Behindertenbeauftragten sollten Verwaltung und Öffentlichkeit für die Erfordernisse der Menschen mit Behinderung sensibilisiert werden. Aspekte der Barrierefreiheit würden von städtischer Seite aber inzwischen auch viel mehr berücksichtigt. Mergen erwähnte in diesem Zusammenhang den Wohnungsbau der Stadtbaugesellschaft GSE, die Umgestaltung von Straßen und die Schaffung neuer Bushaltestellen.

Die Interessen der Behinderten, so freute sich gestern Beate Wirth, würden in Baden-Baden auf viel Verständnis stoßen. Man müsse die Leute lediglich "draufbringen", dass mit kleinen Veränderungen schon viel erreicht werden könne. Insgesamt sei die Kurstadt hinsichtlich ihrer Behindertenfreundlichkeit durchaus "gut aufgestellt". Erreichbar ist Wirth unter (07221) 932018 oder auch per E-Mail: beate.wirth@baden-baden.de.