Runderneuerung in drei Schritten

Baden-Baden - Überwiegend zufrieden zeigten sich gestern Mitglieder des gemeinderätlichen Bauausschusses sowie Vertreter von Sportvereinen und des Sportausschusses bei einem Vor-Ort-Termin im Aumattstadion, bei dem die geplanten Umbaumaßnahmen erläutert wurden. Wie berichtet, wurde die umfängliche Sanierung konzeptionell überdacht (zuerst Bau des Kunstrasens, statt Sanierung einzelner Leichtathletiksegmente) und ist auf drei Jahre angelegt. Die Kosten liegen bei knapp 2,05 Millionen Euro.

Markus Brunsing, Leiter des Fachgebiets Park und Garten, unterstrich dabei, warum die nach Rücksprache mit Sportfunktionären geänderte Sanierungsplanung (wir berichteten) so wichtig sei: "Der Kunstrasen hat oberste Priorität, da er als Ausweichmöglichkeit für die Sportler dient, wenn wir den Rasenplatz erneuern." Der bestehende Hartplatz sei nicht mehr zu gebrauchen. Zudem sah sich Brunsing genötigt, Gerüchten zu widersprechen, das auf Kunstrasenplätzen verwendete Granulat errege Krebs. Das sei in einigen anderen europäischen Staaten zwar nachgewiesen worden, doch die in Deutschland geltenden Vorschriften bei der Herstellung des Granulats schlössen dies aus. Starten wird die Sanierung allerdings nicht mit dem Bau des Kunstrasens, der in diesem Jahr für knapp 435000 Euro angelegt werden soll, sondern mit dem Fällen von 40 Pappeln. Sie seien brüchig und ihre Samen verteilten sich seit Jahren großflächig auf den Sportanlagen und setzten so etwa die Poren der Laufbahnen zu, was unter anderem eine beschleunigte Vermoosung zur Folge habe.

Im nächsten Jahr, 2018, steht die Erneuerung des Rasenspielfeldes sowie aller Leichtathletikanlagen auf dem Plan. Diese Kombination kommt nicht von ungefähr. Denn im Zuge der Erneuerung der Entwässerung von Rasen und Laufbahn muss ein Niveauangleich erfolgen, da die bisherige Methode der Entwässerung durch abgrenzende Elemente überholt sei. Weiterer Bestandteil der Rundumkur für die Leichtathletiksegmente, die zum Teil laut Brunsing letztmals vor 40 Jahren ertüchtigt wurden, ist die Verlegung der Weitsprunganlage auf eine Fläche über und hinter den tribünenartigen Treppen, die parallel zum Rasen und zur Laufbahn verlaufen. Bisher sind die Sprunganlagen hinter dem Fußballtor, nahe der Laubahn, und neben dem Hartplatz gelegen. Doch beide Bereiche sind marode und ersterer hat den großen Nachteil, dass bei Wettkämpfen oft Sand auf die angrenzende Laufbahn geschleudert wird. Für alle 2018 geplanten Maßnahmen sind 755000 Euro veranschlagt.

Für 2019 hat sich die Stadt das Thema Gebäudemanagement vorgenommen. Hier sehen insbesondere die Leichtathleten dringenden Ausbaubedarf, da für Großveranstaltungen wie badische Meisterschaften mit einer Vielzahl an Athleten nicht genügend Kapazität vorhanden sei. Die Verwaltung will deshalb 2019 für 820000 Euro (plus 80000 Euro Planungskosten) ein neues Funktionsgebäude bauen. Es soll mit einer Fläche von 24 mal zwölf Metern 400 Quadratmeter Nutzfläche bieten. Als Standort ist eine Fläche nahe des Haupteingangs, hinter der Kurve der Laufbahn vorgesehen. Eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes sei aus statischen Gründen nicht möglich, hieß es aus der Verwaltung.

2020 sollen zudem ein Beachvolleyballfeld angelegt sowie ein weiterer Trainingsplatz etwa für Jugendmannschaften im Bereich der heutigen Hammerwurfanlage geschaffen werden. Die Stadt hofft nach dem Ausbleiben von Bundeszuschüssen wie berichtet weiterhin auf Fördergelder des Landes. Anträge dazu laufen, ein Bescheid sei noch nicht erfolgt, so Brunsing.