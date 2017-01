Neuweierer lässt den Worten Taten folgen

Baden-Baden - Langsam öffnet Klaus Bloedt-Werner das schmiedeeiserne, verglaste Türchen am frisch restaurierten Bildstock. Dahinter erstrahlt eine Marienfigur mit dem Jesuskind in neuem Glanz. Die Sanierung des mehr als 110Jahre alten Bildstocks direkt am Fuße des Mauerbergs ist der Auftakt einer Reihe weiterer Restaurationsmaßnahmen etlicher im Rebland vorhandener Kleindenkmäler.

Die Idee, den Bildstock von einem Steinmetz restaurieren zu lassen, entstand bei dem Neuweierer Klaus Bloedt-Werner vor rund einem Jahr, als er von einem Anwohner einen Hinweis über das unschöne Erscheinungsbild des 1901 errichteten Bildstocks erhielt. Von da an versuchte er bei Spaziergängen im und um den Ort, seinen Blick für die unaufdringlichen steinernen Zeugnisse religiösen Kults zu schärfen - an Wegesrändern, Brücken und Gebäuden und hinter zugewachsenen Hecken.

Bloedt-Werner stellte fest, dass manche Kleindenkmäler - darunter Bildstöcke, Steinkreuze, Kruzifixe und Standbilder - von Privatleuten instand gehalten werden, andere Skulpturen sich dagegen in einem äußerst desolaten Zustand befinden.

Der CDU-Stadt- und Ortschaftsrat sprach das Thema innerhalb des Rebland-Ortsverbands an, mit der Folge, dass sich auf einen veröffentlichten Aufruf zu Hinweisen auf weitere Kleindenkmäler einige Leute meldeten. Es habe sich rasch herausgestellt, dass die Sammlung der Daten über Kleindenkmäler überparteilichen Charakter habe, erzählt er. So recherchierte Bloedt-Werner parallel hierzu im Stadtarchiv und trug in den vergangenen Monaten ein Verzeichnis mit mehr als 60 Objekten zusammen, das über Standort, Gattung, Errichtungsjahr und mögliche Inschriften informiert.

Besonders hilfreich war für ihn dabei ein bestehendes Verzeichnis von Heinz Benz. Der im evangelischen Pflegeheim lebende Pensionär arbeitete früher beim Vermessungsamt und verbrachte seine Freizeit damit, Kleindenkmäler des gesamten Stadtgebietes zu erfassen.

Was Bloedt-Werner aber besonders interessiert, das sind die Umstände, die zur Errichtung der Bildhauerobjekte geführt haben. "Jedes Kleindenkmal hat eine Geschichte", sagt Bloedt-Werner. Dieser Geschichte will er in Archiven nachspüren und sie, wenn möglich, mit mündlichen Überlieferungen ergänzen. Ob Steinkreuze, Kruzifixe, Standbilder, Reliefs oder Bildstöcke - jede Denkmal-Gattung wurde aus jeweils unterschiedlichen Anlässen von den Zeitgenossen gesetzt, vermutet er. Alleine in Neuweier gebe es verhältnismäßig viele Marien-Bildstöcke. Klaus Bloedt-Werner nimmt an, dass die Orte und der Grund für ihre Erstellung mit schicksalhaften Ereignissen der Menschen zu tun hatten. Sofern vorhanden, weisen die Inschriften auf besondere Umstände wie Tod oder Notlagen hin oder sind Ausdruck empfundener Dankbarkeit der Menschen gegenüber Gott, lässt sich aus der Forschungsliteratur entnehmen.

Zwei Drittel der Mahnmale hat der Neuweierer schon erfasst und mit einem Fotografen in den vergangenen Wochen dokumentiert. Die erarbeiteten Informationen sollen dann eigens in einem Bildband veröffentlicht werden. Der Hintergrund: Die Orte mit den Kleindenkmälern sollen in einem weiteren Schritt zu einem oder mehreren Rundwanderwegen zusammengefasst werden. An den Stationen können sich die Wanderer dann über die Geschichte informieren und sich am Anblick der sanierten Objekte freuen. Inzwischen hat der 63-Jährige "großes Interesse und viel Spaß" bei dieser Arbeit. Trotz seines Anwaltberufs nimmt er sich die Zeit für die aufwendigen Recherchen.

Inzwischen ist der Hobbyforscher mit seiner Idee auf positive Resonanz im Rebland gestoßen. Als Vorsitzender des Fördervereins Neuweierer Dorffeste schlägt er vor, mit dem Votum der Mitglieder in diesem Jahr den Zweck des Vereins zu erweitern, damit Spendengelder zur Restaurierung der Kleindenkmäler als kultureller Beitrag im Rebland gesammelt werden können. Unter dem Dach des Fördervereins sind die Neuweierer Vereine organisiert.

Den vierstelligen Betrag für die Sanierung des ersten Kleindenkmals in der Mauerbergstraße bestritt der Neuweierer aus eigener Tasche. Im Gespräch nennt er seine ganz persönlichen Motive ein "äußeres Zeichen des Danks".