Eine Politik "nicht von der Stange" für Sinzheim

Baden-Baden/Sinzheim - Eine Überraschung ist es nicht wirklich gewesen, als Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst beim Neujahrsempfang der Gemeinde seine erneute Kandidatur um das Amt des Bürgermeisters bekanntgab. Die Wahl findet am 14.Mai statt. Er würde gerne auch die nächsten acht Jahre für Sinzheim an vorderster Front arbeiten, sagt das Gemeindeoberhaupt im BT-Gespräch, so wie bisher, "nicht nach Schema F", sondern so, dass es "zu Sinzheim passt".

2009 war der damals 40-jährige Kämmerer aus dem bayrischen Treuchtlingen an der Altmühl mit 63,7 Prozent der Stimmen deutlich als Sieger aus der Wahl hervorgegangen. Dieses Ergebnis habe er damals als "sehr ermutigend" empfunden. Dennoch sei er mit einem "ordentlichen Respekt" in das neue Amt gestartet, denn er sei schließlich "kein geborener Politiker". Inzwischen sei er in dem neuen Beruf und in Sinzheim gut angekommen. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den einzelnen Fraktionen sei es gelungen, in Sinzheim viel zu bewegen, und man habe "viele gute Projekte gemeinsam gestartet". Dazu mag beigetragen haben, dass auch der Gemeinderat im Jahr 2009 neu gewählt wurde.

Ernst: Sehr sparsam gewirtschaftet

Die Gemeinde habe "sehr sparsam gewirtschaftet und trotzdem viel bewegt", blickt Erik Ernst zurück und betont, dass während seiner Amtszeit 34,7 Millionen Euro investiert worden seien. Da spricht der Zahlenmensch. Wenn man aus der Kämmerei komme, dann gehe man sehr rational an Vorhaben heran, erklärt er. Sein Antrieb sei immer gewesen, neue Projekte umzusetzen, ohne weitere Schulden zu machen, Fördermittel zu bekommen und/oder Investoren zu finden - vor allem auch vor dem Hintergrund des Slogans "Alt und Jung hält Sinzheim in Schwung" mit Blick auf alle Generationen. Wichtig seien ihm dabei "nachhaltige Lösungen".

Besonders erfreulich sei es, wenn man lange an einem Projekt gearbeitet habe und es dann umgesetzt werde. "Etwas bewegen, gestalten", das bereite ihm Freude, allerdings verschweigt das Gemeindeoberhaupt auch nicht, dass er berufsbedingt manchmal schlaflose Nächte hatte. Etwa vor einem Jahr, als Sinzheim Flüchtlinge habe aufnehmen müssen. Ihm sei von Anfang an an einer Lösung gelegen gewesen, die dauerhaft sein sollte. Die dann erfolgte Unterbringung von Geflüchteten im St.-Vinzenz-Haus und dezentral habe sich bewährt. Aktuell leben 102 Migranten aus 14 Ländern in der Stabsgemeinde.

Ob ihm etwas misslungen ist, das will er die Bürger beurteilen lassen. Um Verständnis für länger dauernde Prozesse wirbt er mit dem Hinweis, dass es manchmal anstrengend und zeitraubend sei, unterschiedliche Standpunkte zusammenzuführen und die Entscheidungen der oftmals verschiedenen beteiligten Behörden abzuwarten. Wichtig sei ihm, "die Menschen mitzunehmen". Aber auch er habe "lernen müssen, Geduld zu haben".

Dass er zielorientiert arbeiten kann, das bewiesen zahlreiche Vorhaben, die in den vergangenen Jahren umgesetzt oder auf den Weg gebracht worden seien. Dazu zählt Ernst unter anderem den Bau der Altenburghalle, den noch laufenden Neubau der Realschule für rund neun Millionen Euro und die Einrichtung einer Ganztagsschule dort ab Herbst 2017. Darüber hinaus kaufte die Gemeinde das 15000 Quadratmeter große St.-Vinzenz-Gelände im Herzen des Hauptorts, plant dort unter großer Bürgerbeteiligung ein Begegnungszentrum und baute den Mehrgenerationenpark, in dessen Planung ebenfalls alle Generationen, eingebunden waren. Das ist ihm ein großes Anliegen, dass die Sinzheimer ein Chance zum Mitreden und Mitgestalten bekommen, das unterstreicht er auch mit Gesten. Er sei "der Letzte, der auf seiner Meinung beharrt, wenn mich Argumente überzeugen", so seine Selbsteinschätzung.

Veränderungen im Einzelhandel könne die Gemeinde nur bedingt beeinflussen, und zwar, indem sie die "Rahmenbedingungen regelt". Das sei durch die Verabschiedung einer Satzung geschehen, die weitere Vergnügungsstätten im Hauptort verhindere, und die Erhöhung der Vergnügungssteuer. Ein Einzelhandelssterben sehe er nicht, "einen Wandel ja", räumt er ein. Aber das Internet könne man nicht einfach wegzaubern. Und die weitere Sanierung der Hauptstraße komme, die sei nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Zu seiner Bilanz gehören neben schnellem Internet in allen Ortsteilen auch der Kauf des Geländes "Im Schleifgarten" im Ortsteil Winden und die Entwicklung zum Baugebiet sowie andere Baugebiete.

Bei der Gewerbesteuer gut aufgestellt

Größere zusammenhängende Flächen für Gewerbeansiedlungen hat Sinzheim nicht zu bieten. Dem Gemeindeoberhaupt kommt es deshalb besonders darauf an, dass es zumindest für heimische Firmen Platz zum Erweitern gibt, um sie am Ort zu halten. Das beweise die Schaffung von drei neuen Gewerbebauplätzen. Es gebe in Sinzheim nicht wenige Firmen, die viel Umsatz machten, aber nur wenig Platz bräuchten. Platz allein sei nicht entscheidend, sondern wie innovativ man sei. "Wir sind bei der Gewerbesteuer gut aufgestellt." Zu erwähnen sind die Gemeindewerke, die - auch aufgrund des neuen Anbaus - "zukunftsfähig" aufgestellt seien, die Stromnetze Schiftung und Leiberstung gekauft hätten und im immer komplexer werdenden Strommarkt gut da stünden, auch beim Thema Wasser durch den geplanten Bau einer Wasserenthärtungsanlage in diesem Jahr, die bei Bedarf um PFC-Filter erweitert werden kann.

Ein großes Thema sei in den vergangenen Jahren der Ausbau der Kinderbetreuung gewesen, die in Sinzheim "sehr vielschichtig" sei, und die Einrichtung eines Waldkindergartens. Gemäß dem Slogan liegt sein Augenmerk neben den Senioren auch auf der Jugend, was in der Vereinsförderung zum Ausdruck kommt.

Wie wichtig ihm die Menschen sind, kann man auch an der neu eingeführten Ehrengala in Sinzheim ablesen. Ernst mag eher ein Mann der Zahlen sein, aber seine Begeisterung für das Amt, das er ausübt und das viel mit persönlichen Kontakten zu tun hat, ist ihm anzumerken. "Man muss genau zuhören, wo der Schuh drückt." Er ist gerne Bürgermeister, strahlt Zuversicht aus und ist in den vergangenen fast acht Jahren in die Aufgabe "hineingewachsen". Und der gebürtige Badener fühlt sich inzwischen hier heimisch, wie er selbst sagt.

Erik Ernsts Bilanz fällt durchweg positiv aus. Was nicht heißt, dass immer alles glatt über die Bühne gegangen ist. Beispiel: Der ursprünglich aufgrund der Experteneinschätzung favorisierte Abriss des ehemaligen Schwesternwohnheims St.Vinzenz - die Sanierung sei teurer als ein Neubau, hieß es - und ein Neubau sind nicht umgesetzt worden: Auch deshalb, weil zu dem Zeitpunkt viele Geflüchtete unterzubringen waren, sagt er.

Viele Maßnahmen seien erst angestoßen worden, deshalb wünscht sich der Verwaltungschef einen größeren Zeitraum, um gemeinsam mit den Sinzheimern die Gemeinde weiterentwickeln zu können, sagt er mit Blick auf eine zweite Amtszeit. Seine Frau und seine drei Kinder (18, 15 und 13 Jahre alt) fühlten sich auch wohl in Sinzheim und seien hier inzwischen verwurzelt. Schwerpunkte für die Zukunft hat er auf jeden Fall schon einmal formuliert. In der Folge eine Auswahl der Themen, die auf der Liste der 48-Jährigen stehen:

Die Aufstellung eines Gemeindeentwicklungsplans mit Wohnen, Infrastruktur, Verkehr, Wirtschaft, Kinder, Jugend, Senioren.

Die Weiterentwicklung des geplanten Begegnungszentrums in St. Vinzenz, das inzwischen auch "ein gut etabliertes Wohnquartier" ist.

Baulandsuche, die innen vor außen bevorzugt - auch zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Den Blick nach innen richten - auch bezüglich der Ortsmitte, die zwar durch den neuen Kinosommer und einige von der Gemeinschaft der Sinzheimer Fachbetriebe (gefa) organisierte Flohmärkte eine Belebung erfahren habe, aber wo noch viel zu tun bleibe, um die Aufenthaltsqualität im Zusammenspiel mit dem St.-Vinzenz-Gelände zu steigern.

Der Ausbau des Radwegenetzes. Für den Abschnitt bis Müllhofen ist Ernst zuversichtlich, dass dieser noch 2017 in Angriff genommen wird.

Die Weiterführung einer "verlässlichen Finanzpolitik".

Die B3 neu soll bis spätestens 2021 fertig sein. Dann wird die B3 durch Sinzheim herabgestuft. Für diesen Fall hat die Kommune bereits "perspektivisch Häuser erworben", um die dann vorgesehene Verkehrsberuhigung gut planen zu können.

Die Zukunft Sinzheims weiter mitgestalten, das würde Erik Ernst gerne, und verspricht passgenaue Lösungen für die Stabsgemeinde, die "nicht von der Stange" kommen.