Fokus liegt auf aktueller Politik und Sprachen

Baden-Baden - Brandaktuelle politische Themen im "Studium generale", weitere Inte- grations- und Alphabetisierungskurse, kreatives Schreiben für Senioren oder Schwedisch für Anfänger - die VHS Baden-Baden wartet auch im kommenden Halbjahr mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Zudem verzeichnete sie einen kräftigen Anstieg im vergangenen Jahr bei Unterrichtseinheiten (UE) und Teilnehmerzahl.

"Wir haben bei den Unterrichtseinheiten um über 30 Prozent zugelegt", freute sich Monika Burck, Leiterin der VHS. Statt knapp 20000 UE im Jahr 2015 waren es im vergangenen Jahr fast 26000. Eine Unterrichtseinheit ist mit einer 45-minütigen Schulstunde gleichzusetzen. Auch bei den Teilnehmern verzeichnete die VHS einen beachtlichen Anstieg um 28 Prozent. Rund 13500 Menschen nahmen 2016 die vielfältigen Angebote wahr. Die gestiegenen Zahlen seien "natürlich mit der hohen Nachfrage an Integrations- und Deutschkursen für Flüchtlinge" zu erklären, so Burck. Doch seien auch in allen weiteren Fachbereichen wie Gesundheit, Kultur, Gesellschaft und Beruf steigende Zahlen zu verzeichnen gewesen. Halte diese Entwicklung an, stieße man "allmählich jedoch an die Kapazitätsgrenzen", sagte Burck. Trotzdem sei man über den großen Zuspruch überaus glücklich.

Die VHS bietet von Februar bis Juli 529 Veranstaltungen an - von bewährten Kursen wie "Singen und Stimmbildung" über Integrations- und Deutschkurse für Flüchtlinge bis hin zu neuen Angeboten wie Schwedisch oder Faszientraining. Nachfolgend eine kleine Auswahl:

Gesellschaft: Die aktuelle europäische und amerikanische Politik, sowie geschichtliche Einblicke stehen beim Abendkurs "Studium generale" im Fokus unter anderem mit den Vorträgen "Europäische Union: Rückbau oder Integration?", "Konrad Adenauer und die Europäische Integration" oder "109 Tage Präsident Trump: Erste Erkenntnisse für die politische und gesellschaftliche Entwicklung der USA". Der Kurs sei ohne großes Vorwissen besuchbar und liege ihr sehr am Herzen, sagte Burck. Es werde auf anschauliche Art und Weise Grundlagenwissen vermittelt. Die VHS-Leiterin verspricht sich interessante Eindrücke in politische Themen mit einer "lebendigen Diskussion" der Teilnehmer.

Sprachen: Die Nachfrage nach selten gesprochenen Sprachen wie Arabisch und Persisch sei groß, sagte Agata Schnepf, die für den Programmbereich Sprachen verantwortlich ist. Daher biete man etwa Arabisch ohne, mit geringen und guten Vorkenntnissen an. "Gerade Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, nutzen das Angebot, um einige Brocken Arabisch zu lernen", erklärte Schnepf. Außerdem werden 20 Integrations- und zwei Alphabetisierungskurse stattfinden. Ferner können erstmals Interessierte die Prüfung "telc Deutsch C1 Hochschule" ablegen. Diese sei notwendig, um ein Hochschulstudium aufzunehmen oder in einem akademischen Beruf arbeiten zu können, so Burck. Neben zwei Englischkursen speziell für Senioren bietet die VHS im Frühjahr auch einen Schwedischkurs für Anfänger und Spanisch für Senioren an.

Berufsleben: Mit Fragen rund um das Telefonieren am Arbeitsplatz befasst sich der neu ins Programm aufgenommene Kurs "Telefonieren leicht und mit Freude".

Kultur: Neben Klassikern wie künstlerische Gestaltungskurse und Fotografie gibt es auch einige neue Angebote. So richte sich der Kurs "Schreiben für Seniorinnen und Senioren" an diejenigen, die ihre eigene Lebensgeschichte oder Reiseberichte auf Papier bringen möchten, sagte Burck. In Kooperation mit einem Kunstverein werden erstmals "Stillleben und Porträt in Aquarell" und Porzellan- und Keramikmalerei" durchgeführt.

Gesundheit: Auch die VHS greift den Faszientrend auf und bietet einen Vormittags- und Abendkurs "Schmerzfrei und beweglich mit Faszientraining" an. Gemeinsam mit der Caritas heißt es "Walk'n'Talk - ein inklusives Bewegungs- und Achtsamkeitsangebot", bei dem behinderte und nichtbehinderte Menschen zusammen Einblicke in die Kunst des Nordic Walkings erhalten.