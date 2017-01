Ziel: Firma am Standort halten

Rastatt



Pütsch mahnt zu Zusammenhalt Rastatt (sl) - Zusammenhalt lautete am Freitagabend beim Neujahrsempfang der Stadt Rastatt das Leitmotiv in der Ansprache von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch. Er rief angesichts des Erstarkens von Rechtspopulisten dazu auf, demokratische Werte vorzuleben (Foto: fuv).