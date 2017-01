Leo: Alte Funde, neue Kosten

Baden-Baden - Gleich zwei brisante Neuigkeiten hatte Bürgermeister Alexander Uhlig gestern in Bezug auf die Leo-Baustelle zu vermelden: Erstens sind unter den neuzeitlichen und mittelalterlichen Mauern doch noch römische Überreste gefunden worden, und zweitens wird die Baustelle fast 40Prozent teurer als seinerzeit geplant.

Im September 2015 habe der Gemeinderat auf der Basis einer groben Kostenschätzung die Maßnahme mit 4,8 Millionen Euro beschlossen, brachte Uhlig in Erinnerung. Nach einem Kassensturz gehe man nun aber von Kosten in Höhe von 6,7 Millionen Euro aus. Darüber sei am vergangenen Donnerstag auch der gemeinderätliche Bauausschuss nichtöffentlich unterrichtet worden.

Dass die Kosten einer so komplexen Baustelle deutlich über einer ersten Planung liegen, sei nicht ungewöhnlich, meinte Uhlig. Den Fehler der Verwaltung sah er woanders: "Wir hätten früher kommunizieren müssen." Wie sich herausstellte, sind besagte Kostensteigerungen zumindest teilweise seit Monaten bekannt.

Schon im vergangenen September, also noch in der Amtszeit von Uhligs Vorgänger Werner Hirth, standen demnach die Ergebnisse der städtischen Ausschreibung fest. Nur zwei Firmen bemühten sich überhaupt um das Millionen-Projekt, hieß es gestern. Das günstigere der beiden Unternehmen, das letztlich den Zuschlag erhielt, lag mit seinem Angebot aber bereits eine Million Euro über der Kostenschätzung der Verwaltung. Darüber wurden damals weder die Stadträte noch die Öffentlichkeit informiert.

Weitere Kostensteigerungen hätten sich durch veränderte Planungen ergeben, erläuterte Uhlig: So wolle man nun auch die Bushaltestelle in der Luisenstraße erneuern. Zudem habe der Kiosk auf dem Platz nicht erhalten werden können und müsse ersetzt werden. Im Zuge der räumlichen Ausweitung der Baustelle habe sich darüber hinaus herausgestellt, dass es sinnvoll sei, im Untergrund bei der Erneuerung von Leitungen mehr zu tun.

Derzeit gehe er nicht davon aus, dass aufgrund der Mehrkosten andere geplante Bauprojekte zurückgestellt werden müssten, sagte Uhlig: Die Kostensteigerungen verteilten sich auf den städtischen Haushalt sowie die Haushalte der Eigenbetriebe, insbesondere der Stadtwerke. "Ein ,Weiter so' kann es nicht geben", betonte Uhlig aber in Bezug auf die Informationspolitik und versprach mehr Transparenz. Künftig werde in jeder Bauausschusssitzung über den Stand der Leo-Baustelle sowie aller anderen laufenden Baumaßnahmen informiert.

Die Mehrkosten durch die archäologischen Ausgrabungen werden sich im Vergleich dazu sehr im Rahmen halten, kündigte Achim Wendt vom beauftragten Büro für Bauforschung an: Die Arbeiten dürften höchstens 50000 Euro, wahrscheinlich sogar deutlich weniger kosten. Zudem sei dadurch nur eine geringe Zeitverzögerung zu erwarten, weil größtenteils parallel zu den laufenden Bauarbeiten gegraben werden könne.

Während die restliche Baustelle derzeit aufgrund der Kälte ruht, haben die Archäologen am Donnerstag gearbeitet. Laut Martin Strotz vom Landesamt für Denkmalpflege wurden Mauerreste aus der Römerzeit entdeckt. Sie befinden sich direkt unterhalb einer Mauer aus dem Mittelalter, die außerhalb des Stadtgrabens entlangführte. Noch weiter oben an derselben Stelle liegt das Fundament des Leopolds-Denkmals, das von 1861 bis zum Zweiten Weltkrieg den Platz zierte. In verschiedenen Bereichen wurden auch Scherben gefunden - einige davon stammen ebenfalls aus der Römerzeit (2. oder 3.Jahrhundert). Durch die Funde werde sich das Bild des römischen Baden-Badens weiter klären, freute sich die Leiterin des Stadtmuseums, Heike Kronenwett. Welche Funktion die römischen Mauern hatten, wird sich wohl im Lauf der Ausgrabungen zeigen. Laut Kronenwett könnte in dem Bereich das Innungshaus der Zimmerleute gelegen haben, die in der Römerzeit für Brandschutz und Flößerei zuständig waren.