Vor allem auf ein gutes Gehör kommt es an Von Alois Huck Sinzheim/Baden-Baden - Aus dem Proberaum des Männergesangvereins im Kellergeschoss des Kindergartens im Sinzheimer Ortsteil Kartung ist ein kleiner gemischter Chor zu hören. Die neun Absolventen des Vizedirigentenlehrgangs "A", den der Mittelbadische Sängerkreis (MSK) jährlich durchführt, legen gerade die Praxisprüfung ab. Seit November 2016 ließen sie sich in sechs Einheiten zu je drei Stunden von Kreischorleiter Friedemann Nikolaus in Theorie und Praxis schulen. Nach der erfolgreichen Prüfung sollen sie nun in ihren jeweiligen Chören die Möglichkeit bekommen, in Chorproben Erfahrungen zu sammeln, erklärte Nikolaus. Denn in etwa zehn Monaten steht der Lehrgang "B" an, der sie dann als Vizedirigent befähigen soll, den Chorleiter zu vertreten und Chorproben oder kleine Auftritte zu leiten. In den vergangenen Jahrzehnten hat der MSK zwischen 400 und 500 Sängerinnen und Sänger zu Vizedirigenten ausgebildet, schätzen Nikolaus Friedemann und Vizepräsident Rudi Pflüger, die zusammen die Urkunden übergaben. "Es war ein sehr guter Lehrgang", bestätigte der Kreischorleiter. "Die Teilnehmer waren alle wissbegierig und engagiert dabei". Ein spezielles Seminarheft ist quasi der Leitfaden des Kursus. Darin geht es unter anderem um Notensicherheit, den Violin- und den Bassschlüssel, aber auch um Intervalle, Quintenzirkel, Taktarten und Harmonielehre. Vor allem ist aber gutes Gehör das A und O. Im praktischen Teil des Einsteigerkurses dirigierten die Prüflinge den Chor, der aus den Kurseilnehmern bestand. Im Lehrgang "B" gilt es dagegen, einen fremden Chor zu dirigieren. Die Ausbildung des Dirigentennachwuchses sei dem Badischen Chorverband besonders wichtig und werde auch bezuschusst, so der Kreischorleiter. Dabei gebe es keine Altersgrenze für die Teilnahme. So waren der jüngste Kursteilnehmer 25 und der älteste Teilnehmer 75 Jahre alt. Über die bestandene Prüfung freuten sich: Deniz Cöl, Christine Knoop, Sabine Marquardt, Eberhard Blaschka, Cornelia Judith Hofheinz, Sandra Westermann, Helmut Knapp und Raimund Schalk.

