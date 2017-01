Sinzheimer schaffen 124 Sportabzeichen Von Ulrich Philipp Sinzheim - "Sinzheimer sind fit", zeigte sich Bürgermeister Erik Ernst stolz auf seine sportlichen Mitbürger. 124 von ihnen haben im vergangenen Jahr das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Am Freitagabend bekamen sie es im Sitzungssaal des Rathauses überreicht. Und Ernst ließ es sich nicht nehmen, den Sportlern seine Anerkennung persönlich auszudrücken, worauf nicht alle Bürgermeister im Landkreis Wert legen. Die Veranstaltung fand bereits zum dritten Mal statt und wie in den Vorjahren kamen viele Hobbysportler vorbei, um ihre Auszeichnung in Empfang zu nehmen, auch wenn die Rekordzahl von 174 Absolventen im vergangenen Jahr nicht erreicht wurde. Den musikalischen Auftakt gestaltete die Jugendband der Musikschule Kölmel, bevor Werner Schmitt, der Vorsitzende des Breitensportvereins Sinzheim (BSS), den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu ihrer besonderen Leistung gratulierte. In den vier Kategorien Koordination, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer bewiesen die Teilnehmer jeweils ihr sportliches Talent, zum Beispiel beim Fahrradfahren, Laufen, Hochspringen oder Medizinballweitwurf - die jeweilige Disziplin konnten sich die Teilnehmer aussuchen. Außerdem musste jeder Teilnehmer nachweisen, dass er schwimmen kann. "In diesem Jahr können wir nun auch die Abnahme von Turnelementen anbieten", kündigte Schmitt an. So besteht erstmals eine Kooperation mit dem Turnerbund Sinzheim. In der Kategorie Kraft können die Teilnehmer jetzt zum Beispiel Schulterstand, Kerze, Stützschwinge, Handstand oder Klimmzüge zeigen und sich die Übung anrechnen lassen. Das gleiche gilt für die Kategorien Schnelligkeit (Sprünge, Überschläge) und Koordination (Sprünge, Rad, Rolle). "Eine besondere Ehrung hat in diesem Jahr Gertraud Oser erhalten", verkündete Schmitt, denn Oser hat das Sportabzeichen bereits zum 35. Mal gemacht und wurde dafür vom baden-württembergischen Kultusministerium nach Stuttgart eingeladen. Männer müssen das Sportabzeichen 40 Mal machen, bevor sie in diesen Genuss kommen können. Schmitt sprach den ehrenamtlichen Helfern seinen Dank aus, die unter anderem an mehreren Terminen als Prüfer die gezeigten Leistungen abnahmen und mit den Teilnehmern trainierten. Es sind dies Heidi Edelmann, Maria Steimer, Leonie Karcher, Ulricke Buchwald, Daniel Schechinger, Martin Schweikart, Bruno Ernst, Michael Beyer und Ulrich Streich. Federführend waren Jutta Ernst und Roman Edelmann. "Was ihr geleistet habt, müssen andere erst einmal nachmanchen", resümierte Schmitt, und er rief den vielen Teilnehmern abschließend zu: "Ruht euch nicht auf Euren Lorbeeren aus, sondern bleibt dem Sportabzeichen auch in Zukunft treu".

