Wenn Alt auf Neu trifft

"Wir vereinen sozusagen das Beste aus beiden Welten", zeigt sich Marketing- und Vertriebschef Nikolai Doll stolz und fügt an: "Soweit wir wissen, ist unser Konzept in dieser Form einzigartig." Zwar mischten auch andere Unternehmen den modernen Ergänzungsmitteln einzelne Heilpflanzen bei, doch die Variante einer Mixtur sei neu. "Wir wollen nicht nur bei einem bestimmten Symptom unterstützen, sondern gleichzeitig den gesamten Körper vitalisieren", erklärt Doll.

Trotzdem hat das Unternehmen zwölf unterschiedliche Produkte, die für verschiedenste Gesundheitsbereiche von der Stärkung des Immunsystems bis zur nervlichen Beruhigung dienen sollen. Wie genau das im Einzelnen aussieht, erläutert Doll anhand der sogenannten "Immun-Formel" der Firma, die zur Stärkung der Abwehrkräfte dient. Sie enthält neben Vitamin C, D und Zink unter anderem auch Extrakte von Andrographiskraut, das gegen grippale Infekte, Husten, Schnupfen und Fieber wirken soll, sowie Indisches Lungenkraut, dem eine antiallergische Wirkung zugeschrieben wird, Süßholz (lindert Erkältung) Thymian (dient laut Doll als Antiseptikum mit antibakterieller Wirkung) und einiges mehr (Curcuma longa, Ingwer, Basilikum, Pfefferminze und Zyperngras).

Die Rezepturen seien unter Leitung zweier Experten, Dr. Hans Schäffler, der seit Jahrzehnten der ayurvedischen Medizin verhaftet ist, sowie dem Ernährungswissenschaftler Friedrich Reuss, in diversen Workshops in Baden-Baden zusammengetragen worden. Medizinische Studien braucht es für die Produkte nicht, da alle Inhaltstoffe bekannt und einzeln getestet sind - es reicht zum Vertrieb innerhalb der EU eine sogenannte Verkehrsfähigkeitsbescheinigung, die von einem Gutachter auf Basis von Fachliteratur erstellt wird. Diese liegt für alle Produkte des Unternehmens vor.

Produziert wird in der Kurstadt allerdings noch nicht, sondern von einem Lohnunternehmen in Deutschland. Zwar stehen im einstigen Beiersdorfwerk in Baden-Baden schon jede Menge Maschinen, aber in den riesigen Fluren verlieren sich aktuell gerade sieben Mitarbeiter. Denn noch reicht die Absatzmenge nicht aus, um die Fertigung in so großem Stil, wie in Baden-Baden angedacht, aufzunehmen. "Wir möchten dieses Ziel schnellstmöglich erreichen, aber noch ist es nicht soweit", konstatiert Doll knapp ein Jahr nach der Markteinführung der unter der Marke "Ayunova" in Apotheken, Reformhäusern und dem Internet vertriebenen Produkte, deren Entwicklung ganze zwei Jahre in Anspruch nahm.

Gegründet und finanziert wurde und wird das junge Unternehmen von dem russischen Investor Artur Nikitin, der seit einiger Zeit in Baden-Baden lebt. Er hatte selbst bei einer Krankheit äußerst positive Erfahrungen mit einer ayurvedischen Kur in Indien gemacht und sei so auf die Idee gekommen, diese Heilmethode mit der westlichen Medizin zu kombinieren, erzählt Doll.