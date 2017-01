Im Boden liegt die Kraft des Weines

Baden-Baden - Jetzt im Winter scheint es in den Reben rings umher eher ruhiger zuzugehen. Das ist aber nicht unbedingt in jedem Weinberg der Fall. Schon gar nicht bei dem jungen Hauenebersteiner Ökowinzer Volker Maier, dem, wie er selber sagt, einzigen echten Ökowinzer in der Region.

Dafür ist das ganze Jahr über intensive Bodenpflege nötig. Nahezu täglich ist er deshalb in seinen achteinhalb Hektar Reben unterwegs, um genau zu beobachten, wie es seinen Weinstöcken, vor allem aber auch dem Boden geht, auf dem sie ohne Herbizide, sonstige Chemikalien oder mineralische Düngung gedeihen. Maier hat an der Hochschule Geisenheim Weinbau und Önologie studiert und seine Diplomarbeit über organische Düngung geschrieben. Seit 16 Jahren führt er den von seinem Vater gegründeten Betrieb, zu dem seit 21 Jahren auch eine Straußwirtschaft gehört. Schon seit 1997 beschäftigt er sich mit der Umstellung auf Öko-Weinbau, hat seither auch immer mit verschiedenen Präparaten experimentiert. Seit letztem August ist sein Betrieb ökozertifiziert. Es war ein langer Weg dahin, aber für Maier ein unverzichtbarer. "Nach über 250 Jahren Monokultur ist die Umstellung auf ökologischen Weinbau der einzige Weg, auch noch in 100 Jahren Wein ernten zu können", ist er überzeugt. "Auch kommende Generationen sollen noch guten Wein trinken dürfen. Dafür stehen wir in der Verantwortung."

Diese Verantwortung wahrzunehmen, ist freilich mit höherem Arbeitsaufwand als beim konventionellen Weinbau verbunden. Maier ist einer der ersten Winzer, der zur elementaren Unterstockpflege neben einem Scheibenpflug auch eine Rollhacke zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit des Bodens einsetzt. Mehrmals jährlich bringt er eine Unterbau-Saatmischung, eine sogenannte "Wolff-Mischung" aus Gräsern, Kräutern und Leguminosen aus, die Nährstoffe in den Boden abgeben. Bei der Wintereinsaat kommen Wicke und Roggen zum Einsatz, um die Nährstoffe festzuhalten, Pfahlwurzler wie Ölrettich sorgen für Bodenauflockerung und Aktivierung des Bodenlebens - ein "gesundes Gesamtpaket gegen Bodenstress" nennt Maier das. Es sei wie bei Menschen: "Nur wenn die Reben auf gesunder Grundlage stehen, sind sie widerstandsfähig gegen viele Krankheiten." Dass aufgrund der Aussaaten auch die Mäusepopulation zunahm, stört den Winzer nicht weiter. Von ihnen ernähren sich wieder andere Tiere, was die Biodiversität fördert. Nicht nur Schädlinge, auch Nützlinge nehmen zu. "Die Natur reguliert sich von selbst, wenn man sie machen lässt", sagt Maier.

Kritikern seiner Methoden fehle oft einfach nur das entsprechende Know-how, und auch in den Genossenschaften mit ihren vielen Nebenerwerbswinzern sei seine Art Öko-Weinbau kaum praktikabel, da diese sich aus beruflichen oder Altersgründen nicht wie er praktisch jeden Tag so intensiv um den Weinberg kümmern könnten - einer der Gründe, warum Nebenerwerbswinzer immer weniger Nachfolger finden. "Bei Schlechtwetter muss ich halt zeitnah, termingerecht raus - das kann ein Berufstätiger nicht so einfach", sagt Maier.

Hinzu kommt erschwerend ein immenser bürokratischer Aufwand. Überregulierung, Kontrolldichte, Zoll, Finanz-, Eich- und Landwirtschaftsamt fordern ihren Tribut nicht nur in Form einer Formularflut, die den Winzer und seine Frau Iris ungebührlich lange an den Bürostuhl fesseln, sondern auch mit Gebührenbescheiden, "die einem die Tränen in die Augen treiben". Weinberge, Keller, Buchhaltung, der Einsatz von Werbemitteln und biorechtlichen Bezeichnungen - alles wird penibel unter die Lupe genommen. Mal zwei, drei Wochen Urlaub am Stück? Nicht bei den Maiers, wo Iris nicht nur als gelernte Floristin, die Sträuße für alle Gelegenheiten feilbietet, sondern auch, neben dem Bürojob, als Traktorfahrerin, bei der Weinlese oder in der Straußwirtschaft, wo ausschließlich Produkte aus der Region zum Einsatz kommen, als "Mädchen für alles" aktiv am Gedeihen des Hauenebersteiner Weinguts beteiligt ist. Aber die Maiers beklagen sich ob der Verantwortung und der Aufgabenfülle, in die sie sich begeben haben, keineswegs. Im Gegenteil: "Unsere Arbeit macht uns Spaß", lächeln sie unisono. Wer kann das schon wirklich so überzeugend von sich sagen? Nach drei Jahren "Umstellungsweinen" wird 2018 der erste komplette Öko-Weinjahrgang auf den Markt kommen. Trotzdem steht für Volker Maier fest: "Guter Wein kostet immer zu wenig!"