Pezzettino-Sanierung startet erst im Herbst

Die Kinder werden zu Beginn des neuen Kindergartenjahres im September ein Ausweichquartier beziehen. Danach werde das Gebäude, das sich dann im Eigentum der Stadt-Baugesellschaft GSE befindet, komplett umgestaltet.

Ursprünglich seit der Umzug der drei Kindergartengruppen in das Ausweichquartier schon zu Jahresanfang vorgesehen gewesen. Da sich dies aber als schlechter Zeitpunkt für eine Verlagerung der Gruppen herausgestellt habe, werde dieser Schritt nun neun Monate später vollzogen. Zudem sei es noch nicht sicher, wohin man mit den Kindergartengruppen während der Bauzeit ausweichen werde. Da liefen noch Gespräche, sagte Honeck.

Wie bereits berichtet, soll der evangelische Kindergarten von derzeit drei auf vier Gruppen vergrößert werden und dadurch künftig auch eine Krippengruppe im Angebot haben. Die GSE wird dazu das Gebäude Königsberger Straße15, bestehend aus dem evangelischen Kindergarten Pezzettino und dem Philipp-Melanchthon-Haus, übernehmen. Dort sollen nach dem Umbau der vergrößerte Kindergarten sowie sechs Mietwohnungen (statt wie bisher vier) Platz finden. Die Kindergartenräume will die Stadt künftig von der GSE anmieten und der evangelischen Kirche zur Verfügung stellen, die den Kindergarten weiter betreibt. Der Gemeindesaal und alle weiteren Räume der Gemeinde, die bisher dort untergebracht sind, bekommen hingegen einen anderen Standort: in der Schwarzwaldstraße. Direkt neben der Friedenskirche will die Gemeinde ein Gemeindezentrum mit Pfarrbüro errichten.

Die Sanierung des Gebäudes in Oos soll nach Honecks Worten etwa ein Jahr dauern. Wenn alles nach Plan läuft, können die Kinder also im September 2018 wieder in ihr Stammquartier einziehen. Die neue Krippengruppe stünde dann aber erst neun Monate später zur Verfügung als ursprünglich von der Stadtverwaltung vorgesehen. Das ist eine der Ursachen für die in der Kurstadt in diesem Jahr bestehende Betreuungslücke für Kleinkinder. Wie bereits berichtet, fehlen insgesamt 70 Betreuungsplätze. Die Verwaltung arbeitet derzeit an einer Übergangslösung.