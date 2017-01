Klarinette steht im Zentrum des Kammerkonzertes

(khd) - Technische Schwierigkeiten gepaart mit raffinierter Virtuosität waren das exquisite künstlerische Ergebnis der Matinee im Florentinersaal der Spielbank. Im Zentrum des Kammerkonzertes mit Musikern der Baden-Badener Philharmonie stand die Klarinette mit ihren klangvollen Registern, die durch Annette Konrad volle Aufmerksamkeit erfuhr, aber ebenso durch die Pianistin Angela Yoffe und den Cellisten Thomas Lukovich.

Das Trio hatte sich bei der Programmgestaltung intensive Gedanken gemacht: Es erklangen Werke von Johannes Brahms, Robert Kahn und Alexander von Zemlinsky. Brahms' Sonate für Klarinette und Klavier Es-Dur, die er 1894 in Bad Ischl komponierte, beginnt mit einer für Brahms eher ungewohnten Satzangabe. Zart, einfühlend lassen Konrad und Yoffe das Allegro amabile im reichhaltigen Dialogspiel entstehen. Leidenschaftliches wird bestimmend deklariert, wobei Sehnsuchtsvolles in einem schier unerschöpflichen Klangrahmen erscheint. In stetig gesteigerter Intensität erklang der kontrastierende zweite Satz, der im Trio tonartlichen Kontrast und Leidenschaft besonders aufzeigte. Langsam beginnt das Finale als Variationssatz über ein einfaches Thema. Hier wurde die bewegende Innigkeit der Sätze fortgesetzt. Die Variationen bewegen sich mal rhythmisch energisch oder graziös, wobei die spielerische Vielfalt beider Künstlerinnen mit eingefärbten impressionistischen Klangfarben wie ein dichter Teppich gewebt wurde. Wunderbar die große Coda mit ihrem Rückbezug zum ersten Satz.

In seiner kompetenten Moderation zog Udo Barth die musikalischen Hintergrundfäden zwischen Brahms, Kahn und Zemlinsky. Kahns Trio g- Moll für Klarinette, Violoncello und Klavier setzt auf klassische Balance. Mit raffinierten Bassfigurationen eröffnete Yoffe das Allegro, bestimmend und frisch, aber auch lyrische Momente bestimmten den Dialog zwischen den Instrumenten, sorgsam phrasiert und klanglich perfekt austariert. Fast tänzerisch kam der zweite Satz daher, ein hingebungsvolles Gebilde mit vielen dynamischen Schraffierungen. Vorsichtig gesetzte Klangtupfer, immer vorwärtsdrängend, zierten das forsche Presto, in dem Stimmungsbilder immer wieder wechseln, aber auch Gedanken von energetischer Kraft und träumerischer Lyrik immer wieder auftauchen. Was für ein furioser Abschluss.

Zemlinskys 1896 komponiertes Trio in d-Moll ist klanggewaltig, Melodie, Harmonie und Klang verschmolzen zu einer Einheit. Hier zeigten die Künstler elegante Tonmalereien auf. Klarheit umgab das Andante in aller überzeugenden Interpretation. Dabei entstanden Klangwolken ungeheuren Ausmaßes, die das Trio nahezu schöngeistig deklamierte. Absolute virtuose Strahlkraft beinhaltete den dritten Satz: Hier ging Schnelligkeit mit Eleganz in spritziger Notierung einher. Auch in diesem Werk greift das Finale auf den ersten Satz zurück.