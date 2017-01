Und wieder eine Schlappe für die Stadt

Karlsruhe - Im Prozess um den Einsatz von umweltschädlichem Löschschaum beim Großbrand der Firma Claus in Sandweier vor sieben Jahren musste die Stadt vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe gestern auch in zweiter Instanz eine Schlappe einstecken. Das Gericht verurteilte die Stadt dazu, die durch den Einsatz des Schaums entstandenen Umweltschäden zu zahlen.

Wie kommt das Gericht zu dieser Entscheidung?

Der 1. Zivilsenat schließt sich der Meinung eines Experten an. Dieser hatte bei der mündlichen Verhandlung im Dezember erklärt, der Einsatz des mit Fluorchemikalien versetzten Löschschaums sei in der konkreten Brandsituation nicht angemessen gewesen. Die Löschwirkung hätte seiner Meinung nach auch mit einem ungefährlichen Schaum erreicht werden können - somit sei die eingetretene Umweltbelastung durch die Fluorchemikalien in Grundwasser und Boden vermeidbar gewesen. Das hatte schon das Landgericht in Karlsruhe in erster Instanz ähnlich gesehen.

Ist der Rechtsstreit damit zu Ende?

Wahrscheinlich, denn das OLG hat keine Revision zugelassen. Jedoch hat die Stadt die Möglichkeit, beim Bundesgerichtshof dagegen eine Nichtzulassungsbeschwerde einzureichen. Dafür gilt eine Frist von vier Wochen nach Versenden des schriftlichen Urteils - also wohl bis Ende Februar.

Wer entscheidet darüber, ob so eine Beschwerde überhaupt eingereicht wird?

Das letzte Wort hat die Versicherung der Stadt. Fachgebietsleiter Axel Eble sagt, dass ohne deren Zustimmung kein Verzicht auf weitere Rechtsmittel möglich sei. Das hat damit zu tun, dass die Versicherung den Schaden, der letztlich an der Stadt hängen bleibt, übernehmen muss.

Wie hoch ist der Schaden?

Für die Sanierung des Grundwassers hat die Stadt bislang mehr als 1,2 Millionen Euro vorgestreckt. Für die Bodensanierung hat die Firma Claus 400000 Euro bezahlt. Beide Beträge müssen nach dem gestrigen Urteil nun von der Stadt beziehungsweise deren Versicherung getragen werden. Zudem wird die Grundwasser-Sanierungsanlage sicher noch einige Jahre in Betrieb sein und weitere Kosten verursachen, und die Verfahrenskosten für den Berufungsprozess fallen an. Alles in allem rechnet man im Rathaus also mit einer Rechnung von etwa zwei Millionen Euro.

Wie kommentiert die Verwaltung das Urteil?

"Das ist keine Überraschung", sagt Stadt-Pressesprecher Roland Seiter. Nach der mündlichen Verhandlung habe man diese Entscheidung erwartet. Der Schaum sei damals nicht verboten gewesen, die Einsatzleitung der Feuerwehr habe schnell entscheiden müssen, verteidigt er das Vorgehen der Einsatzkräfte.

Und was sagt die Firma Claus dazu?

"Ich bin erleichtert, dass sieben Jahre nach dem Großbrand nun endlich Rechtssicherheit herrscht", sagt Firmenchef Heinz Claus. Seine Tochter Ulrike meint auch, es sei erfreulich, dass man sich nun endlich auf die Kernaufgaben des Geschäfts konzentrieren und den Rechtsstreit zu den Akten legen könne.

Herrscht damit zwischen Claus und der Stadtverwaltung nun wieder Frieden?

Das ist noch nicht sicher, denn es gibt ein weiteres Streitthema: Die Firma Claus will, wie berichtet, in Sandweier in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Firmensitz einen Erweiterungsbau errichten. Aber auch das Nachbargrundstück ist infolge der Löscharbeiten mit Fluorchemikalien belastet, und die Verwaltung hat dem Unternehmen aufgegeben, das Gelände vor Beginn der Bauarbeiten auf eigene Kosten zu sanieren. Claus hat dagegen bereits Einspruch erhoben. Nach BT-Informationen ist der zuständige Baubürgermeister Alexander Uhlig heute in Sandweier, um mit Vertretern der Firma über das Problem zu sprechen. Ein weiterer teurer und langwieriger Rechtsstreit soll wohl vermieden werden.