Seniorenarbeit startet ins neue Jahr

Sinzheim (vsa) - Eine Erfolgsgeschichte in der Sinzheimer Seniorenarbeit ist der seit über 43 Jahren bestehende Seniorennachmittag des katholischen Altenwerks im Pfarrzentrum St. Martin. Kaum noch jemand erinnert sich daran, wie Ende der 1970er Jahre Josef Walter ("Angenese-Seppl") die damaligen Altennachmittage zusammen mit seiner Schwiegertochter, deren Schwester sowie weiteren Helferinnen organisiert hatte. Vor etlichen Jahren hat eine "junge Mannschaft" diese Aufgabe übernommen. Gabi Ernst, Manuela Mehrbrei, Priska Lendle, Jutta Schickinger und Karin Morgenthaler werden dabei von Ulrike Kern, Katharina Niemetz, Sonja Wahl und Christa Wallbaum unterstützt. "Mit Schwung ins neue Jahr" startete am Donnerstag der erste Seniorennachmittag, bei dem Bürgermeister Erik Ernst traditionell einen finanziellen Zuschuss der Gemeinde für die vielfältigen Ausgaben überreichte. Dabei warf er einen Blick zurück, aber auch nach vorne. Sein Dank galt dem Organisationsteam für das großartige Engagement. Dekan Martin Schlick schloss sich den Neujahrsgrüßen des Bürgermeisters an und wiederholte die Worte von Papst Franziskus, die dieser vor einem Monat jüngst bei seinem 80. Geburtstag gesprochen hatte: "Das Alter ist nicht schön, aber im Alter gibt es Weisheit". Seine Premiere hatte beim Seniorennachmittag der DRK-Singkreis unter der Leitung von Mechtilde Huber, den Andrea Schmälzle und Klaus Zoller mit ihren Klarinetten begleiteten. Für mehrere Beiträge, darunter "Sonntagmorgen in den Bergen" und das Spaßlied vom Wein "Oh wie guet der Rote duet" ernteten die Sängerinnen und Musikanten großen Beifall. Viel Platz nahm der Bilderrückblick auf das vergangene Jahr ein, den Gabi Ernst aufwendig zusammengestellt hatte und kommentierte. Auf einigen Fotos waren auch Menschen zu sehen, die inzwischen verstorben sind. Wie üblich wurden die Geburtstagkinder des Monats von Manuela Mehrbrei, die durch den Nachmittag geführt hatte, mit einem Geschenk bedacht. Donnerstags um 14.15 Uhr beginnen die Seniorennachmittage, zu denen seit einigen Jahren immer mehr Männer den Weg finden. Am 16. Februar wird Fasnacht gefeiert, und am 16. März wird der Nachmittag von der Gruppe der katholischen jungen Gemeinde (KjG) gestaltet. Silke Gille zeigt am 27. April Bilder zum Thema "Tansania - einst eine deutsche Kolonie", und am 17. Mai steht die Dekanatswallfahrt auf dem Programm. Am 1. Juni erfahren die Senioren Interessantes aus dem Leben der Bienen. Seit vielen Jahren besteht zum Altenwerk Bilfingen/Stein eine Freundschaft, die bei einem Grillfest erneuert wird, bei dem der Kirchenchor Leiberstung zur Unterhaltung beiträgt. Nach der Sommerpause wird am 21. September Alois Huck aus seinem Foto-Fundus Unterhaltsames zeigen, und am 19.Oktober spielen die "Ziwwlburschen" beim Oktoberfest auf. Durchs Tannheimer Tal wanderte Pfarrer Bernhard Dorner und lädt am 16. November zu einem Vortrag ein. Am 14.Dezember wird bei einer Adventsfeier das Jahr beschlossen. Am 24. Juni fahren die Senioren zu den Volksschauspielen in Ötigheim, wo "Luther" gegeben wird, für den 5. Oktober ist der Jahresausflug geplant. Außerdem findet monatlich an einem Donnerstagnachmittag ein Spielnachmittag im Pfarrzentrum statt, der von Christa Kneer betreut wird.

