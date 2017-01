Werner Urnauer führt den RSV Yburg

Bühl



Unterricht mit Tablets Bühl (wv) - Tablet-Computer setzt die Handelslehranstalt Bühl in ihrem Wirtschaftsgymnasium als vielseitiges Lernmittel ein. Die Halbzeit des seit eineinhalb Jahren laufenden Projekts nutzte sie für eine Zwischenbilanz ihrer Teilnahme an einem Pilotprojekt des Kultusministeriums (Foto: wv).