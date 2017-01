Einst blühende Visitenkarte Baden-Badens

Baden-Baden - Der Schaugarten Vogel-Hartweg an der Leopoldstraße war einst die "blühende Visitenkarte Baden-Badens", die vor 37 Jahren aufgegeben wurde. Viele Pläne gab es seither für die Nutzung dieses Areals. Jetzt wurde auch das angestrebte Bauprojekt eines Sieben-Sterne-Hotels mit einem Reha-Zentrum nach einem Entwurf des amerikanischen Star-Architekten Daniel Libeskind aufgegeben (wir berichteten).

Mit Schlagzeilen wie "Das kostbarste Schaufenster unserer Stadt" oder "Botanische Symphonie" wurde einst der Schaugarten an der Leopoldstraße bedacht, der dort ab 1861 als "Kunst- und Handelsgärtnerei Vogel-Hartweg" entstanden war. Es war ein gewisser Alois Max Vogel, wie seine Vorfahren ein Bäcker, dessen Familie sich bis vor den großen Stadtbrand von 1689 zurückverfolgen lässt. Ab 1771 besaßen die Vogels direkt vor dem Ooser Tor ein Haus neben dem Hotel Hirsch und errichteten dort 1807 noch ein weiteres Haus. Diese beiden Gebäude erbte 1820 der Sohn Alois Vogel, den man auch "Bäcker und Gärtner" nannte. Alois Vogel war ein cleverer und weitsichtiger Mann, so erwarb er vor der Stadt, auf der "Reihermatt", zwischen der Lange Straße und dem Balzenberg, einige große Wiesen und richtete auf diesen Ländereien einen Gartenbaubetrieb ein. Um 1858 ließ Vogel dort auch ein zweistöckiges Bauernhaus mit einer Scheuer und Stallungen bauen.

Der Berufsweg seines Sohnes Alois Max war mit dessen Heirat klar vorgezeichnet: 1864 ehelichte er nämlich die junge Karoline Magdalena Hartweg, genannt Lina, Tochter von Max Hartweg, der vor dem Bau der Villa Trianon (Friedrichstraße 18) auf diesem Gelände eine Gärtnerei betrieb. Die Hartwegs waren beruflich "vorbelastet", denn schon 1790 stellte die Familie einen Großherzoglichen Gartendirektor in Karlsruhe und 1832 den Großherzoglich-botanischen Hofgärtner Maximilian Hartweg. Am 10. Juli 1861 ließen Alois Max Vogel und seine Frau Lina im Handelsregister die "Kunst- und Handelsgärtnerei Vogel-Hartweg" eintragen, die damals weit vor der Stadt auf dem großen Areal am Balzenberg lag. Der Grundbesitz reichte fast bis zur Lange Straße und zum Hochwald. Errichtet wurden nun anstelle der Scheuer und der Stallungen Gewächs- und Pflanzenhäuser, Treibhaus, Warmhaus, Kalthaus und ein Palmenhaus. 1867 traten die Vogels einen kleinen Teil ihres Areals an der heutigen Leopoldstraße an die Stadt ab, die auf diesem Gelände 1869 eine Stadthalle mit einem Festplatz davor errichtete.

1897 übergaben Alois Max Vogel und seine Frau Lina die Gärtnerei an ihren Sohn Max. Anlass war dessen Heirat mit Marie Thiergärtner. Max Vogel betrieb nun eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Er inserierte in Zeitungen und Adressbüchern, legte Herrschaftsgärten in Baden-Baden an und verschickte selbst gezogene Sämereien in alle Welt. Im Sommer betrieb er an der Kurhaus-Promenade einen Blumenpavillon und engagierte sich kommunalpolitisch als Stadtrat. Der angelegte Schaugarten, der schnell auch international als Sehenswürdigkeit bekannt wurde, war das bedeutendste Werk von Max Vogel und seinem jungen Sohn August. Das belegte auch das Gästebuch, in dem sich im Laufe der Jahre zahlreiche Persönlichkeiten eingetragen hatten, die sich vom Zauber dieser sorgfältig gepflegten gärtnerischen Anlage, die mit seltenen Gewächsen und neuen selbstgezüchteten Pflanzen gespickt zu einem Feuerwerk der Farben zusammengestellt war, das sich im Lauf der Jahreszeiten ständig veränderte.

Alle durch die beiden Weltkriege entstandenen Schwierigkeiten wurden von der Familie Vogel gemeistert. Noch in den 1960er Jahren prangte der Schaugarten in all seiner Pracht und war nicht nur für die Baden-Badener im Frühling, Sommer und Herbst ein besonderes Ziel für Spaziergänge, um die jeweilige Blüten- und Pflanzenpracht zu bewundern. Als dann 1978 der Gartenarchitekt und Gartenmeister August Vogel im Alter von 79 Jahren starb und keinen Nachfolger hatte, war das Ende für diese Sehenswürdigkeit der Stadt gekommen. Der Besitz wurde 1980 verkauft.

Die Arnold Mathis AG aus Chur erwarb das Areal. In der Folge entstand zunächst das Tenniscenter Rösinger auf dem einstigen Stadthallenplatz. 1990 stieg die Philipp Holzmann AG ein und wollte auf dem Areal ein Recreationcenter errichten. Doch dieser Plan scheiterte. 2001 übernahm die Energie Baden-Württemberg das Areal und versucht seither dieses Areal zu vermarkten.