Frost bremst Sanierungsbaustellen weiter

Ursprünglich hatte die Sanierung der Schwarzwaldstraße auf dem Teilstück zwischen Hubertusstraße und Tausendfüßler direkt nach den Weihnachtsferien beginnen sollen. Doch der Frost ließ den Boden bis in größere Tiefen gefrieren, Bauarbeiten wurden unmöglich. Nachdem sich die Frostperiode zum Wochenende verabschieden soll, werden die Arbeiten in der Schwarzwaldstraße nun nächsten Montag, 30. Januar, starten, gibt man sich im Rathaus optimistisch.

Das heißt auch, dass ab dann die Schwarzwaldstraße zwischen Hubertusstraße und Tausendfüßler nur stadtauswärts zu befahren ist. Die anderen Abschnitte, auch der bereits sanierte zwischen Schweigrother Matten und Hubertusstraße, sind weiterhin frei in beide Richtungen befahrbar.

Still ruht auch die Baustelle in der Stadtmitte: Am Leopoldsplatz gehen lediglich die Archäologen ihrer Arbeit nach. Wie bereits berichtet, sind bei dem Bauarbeiten im Untergrund des im Umbau befindlichen Platzes Scherben und Mauerreste aus der Römerzeit gefunden worden. Am Samstag sei die gesamte Fundstelle mit Hilfe einer Drohne dreidimensional vermessen worden, berichtet Stadt-Pressesprecher Roland Seiter.

Heute könnten die Forscher dann damit beginnen, die ebenfalls gefundenen neuzeitlichen Mauerreste abzureißen und die darunter liegenden Ruinen aus der Römerzeit freizulegen. "Im Laufe der kommenden Tage werden sich die Archäologen dann in Richtung Sophienstraße weiterarbeiten", so Seiter weiter. Die eigentlichen Bauarbeiten für die Sanierung sollen, wenn das Wetter mitspielt, in der kommenden Woche starten. Die archäologischen Arbeiten behindern die Baustelle nach Seiters Worten dabei erstmal nicht.