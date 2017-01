Baden-Baden knackt die Millionenmarke

Baden-Baden - Der Stolz ist Nora Waggershauser gestern sichtlich anzumerken, als die Baden-Badener Kur- und Tourismuschefin die Übernachtungszahlen für 2016 präsentiert. Das lange gesetzte Ziel, es ist erreicht - die Millionenmarke ist geknackt. Genau 1007866 Übernachtungen verzeichnete die Kurstadt im vergangenen Jahr. Knapp 37 Prozent davon waren ausländische Gäste.

Spitzenreiter unter den ausländischen Gästen waren wie auch schon 2015 Menschen aus den arabischen Golfstaaten (siehe nebenstehende Grafik). Auf Platz zwei liegen ebenfalls nach wie vor Besucher aus Russland. Deren Zahl ist zwar aufgrund der politischen Spannungen deutlich rückläufig, doch Waggershauser rechnet damit, das Schlimmste überstanden zu haben: "Das russische Reiseverbot und der schwache Rubel, der mit einem enormen Kaufkraftverlust verbunden ist, haben uns schwer zu schaffen gemacht, doch wir hoffen, die Zahlen auf dem jetzigen Niveau halten zu können." Aufgefangen wurde dieser Rückgang bei den östlichen Gästen durch ein Plus aus den deutschen Nachbarstaaten Frankreich, Schweiz, Niederlande und Belgien. "Gerade in der Schweiz haben wir offensiv geworben. Die Eidgenossen sind sehr affin für unsre Kulturangebote und der starke Franken tut sein Übriges", erklärt Waggershauser. Doch sie weiß auch: der Zustrom ist endlich. "Die Schweiz ist ein sehr kleines Land, und der ganze europäische Tourismusmarkt stürzt sich im Moment drauf."

Besonders groß war der Zuwachs an Gästen aus Belgien, wo der dortige Schlagerstar Marjan Berger als Baden-Badener Botschafterin laut Waggershauser einen großen Anteil am Aufschwung der Kurstadt hat. Das dickste Plus verzeichnete Indien (37 Prozent). Dennoch bleibt die Zahl der Gäste aus dem Subkontinent mit 1374 sehr überschaubar. Ein Sorgenkind beim Auslandsmarkt ist China. Denn eigentlich sehen die Tourismusexperten hier das größte Wachstumspotenzial - doch in der Kurstadt ging die Zahl der Übernachtungsgäste aus dem Reich der Mitte deutlich zurück (minus zehn Prozent). Das hänge vor allem mit den dortigen Reisewarnungen aufgrund von Terroranschlägen in Europa zusammen, denn "in China bedeutet Reisewarnung tatsächlich, dass da keiner mehr hinfliegt", bilanziert Waggershauser zugespitzt. Baden-Baden müsse auf dem fernöstlichen Markt vor allem durch sein Kultur- und Bäderangebot punkten, um sich bei Europarundreisen der Asiaten ins Spiel zu bringen.

Mit einem Mehr an kulturellen Veranstaltungen sollen auch die schwächeren Monate (Januar, Februar, November) belebt werden, entsprechende Gespräche mit Museen und Festspielhaus liefen. In der Monatsbetrachtung besonders heraus sticht der Dezember (plus 8,3 Prozent). Als Grund identifiziert die Kur- und Tourismuschefin den Christkindelsmarkt, der kontinuierlich weiterentwickelt worden sei und mittlerweile neben etwa Nürnberg und Stuttgart fester Bestandteil von Weihnachtsmarkttouren im Tourismussektor sei.

Ebenfalls eine Erfolgsgeschichte sind die Übernachtungszahlen im Rebland. Sie verzeichnen einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um stolze 22 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt stiegen die Übernachtungen im Rebland von 44411 auf 54289, so die Statistik der Kur- und Tourismus GmbH.

Das Ziel für das kommende Jahr ist indes klar: "Die Million halten", lächelt Waggershauser.