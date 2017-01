Werner Urnauer führt den RSV Yburg Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Werner Urnauer ist der neue Vorsitzende des Radsportvereins (RSV) Yburg Steinbach. Bei der Jahresversammlung wurde Urnauer mit einstimmigen Votum gewählt. Er tritt damit an die Stelle von Günter Frietsch, der mehr als 23 Jahre den Vorsitz innehatte. In seiner ersten Amtshandlung ernannte Urnauer Frietsch zum Ehrenmitglied. Ebenso rückte Nicole Gabel in das Vorstandsteam auf. Sie wird künftig das Amt der Schatzmeisterin übernehmen. Weiter wurden unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen Jonas Schilli im Amt des Schriftführers, Thomas Pfistner und Andreas Leppert als Beisitzer sowie Patrick Dorsch und Michael Heck als Kassenprüfer bestätigt. Neue Wege möchte der RSV Yburg im Laufe des Jahres gehen, um bei der Bevölkerung besser wahrgenommen zu werden. So soll es ab der kommenden Saison ein Angebot von festen Radtouren für Leute geben, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind. "Wir werden wöchentlich regelmäßig präsent sein", kündigte der sportliche Leiter Thomas Pfistner an. Mit einer Kampagne in der regionalen Tageszeitung möchten die Mitglieder zudem die Vereinsarbeit, zu der unter anderen attraktive Rennveranstaltungen gehören, vorstellen. In der bevorstehenden Saison werden Andreas Leppert und Christopher Schmieg als Lizenzfahrer die Farben des RSV Yburg vertreten. Somit reduziert sich das Lizenzfahrerteam von vier auf zwei Radrennfahrer. Die Höhepunkte des Vereinsjahres bestanden aus dem Bergzeitfahren auf die Yburg Anfang September sowie der 22. Auflage des Abendradrennens Anfang Juni 2016. Bei der Großveranstaltung im Juni schnitten die Athleten des RSV sportlich gut ab. Julian Kern schaffte es beim Hauptrennen auf Platz 3. Zufrieden zeigte sich Pfistner mit den beim Abendrennen zusätzlich aufgenommenen Kinderrennen für drei Altersklassen. "Das war eine gute Entscheidung. Die Rennen wurden gut angenommen", sagte er. Erstmals ging der Verein beim Abendradrennen eine Kooperation mit der Stadtkapelle ein. Die Musikerinnen und Musiker übernahmen die Bewirtung der Gäste, und die Jugendkapelle gestaltete den musikalischen Part. Nach Ansicht des neuen Vorsitzenden habe sich diese Zusammenarbeit bewährt. Die Mitglieder diskutierten zudem darüber, mit welchen Maßnahmen sich künftig mehr Zuschauer für die Rennveranstaltungen gewinnen lassen könnten. Kassier Hubert Fischer berichtete über die finanzielle Situation des Vereins, Kassenprüfer Martin Heck bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Martin Schilli führte im Anschluss eine einstimmige Entlastung der gesamten Vorstandschaft herbei.

