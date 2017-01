Keine Wildfütterung im Baden-Badener Stadtwald

Baden-Baden - Trotz Eis und Schnee sowie sibirischen Minusgraden hält man beim hiesigen Forstamt eine Winterfütterung von Wildtieren im Stadtwald außerhalb des Wildgeheges nicht für erforderlich. Die Tiere könnten sich selbst genügend Nahrung beschaffen, ist Amtsleiter Thomas Hauck überzeugt.

Damit hebt man sich in der Kurstadt deutlich ab von der Strategie, die von den Behörden im Harz verfolgt wird. Dort wurde in der vergangenen Woche laut einer Mitteilung des Landkreises Goslar die sogenannte "Notzeit" für Wildtiere ausgerufen. Dies heißt, dass das Wild nun in Revieren ab einer Höhenlage von 400 Metern gefüttert werden muss.

Davon ist in Baden-Baden keine Rede. "Die Lage ist bei uns nicht dramatisch. Die Tiere passen sich den winterlichen Verhältnissen an", betont Forstamtschef Thomas Hauck. Fütterungsaktionen seien nicht nötig, denn die Rehe könnten zum Beispiel immer noch ihre Brombeerblätter oder die Wildschweine ihre Bucheckern finden. Wichtig sei allerdings, dass alle Wanderer auf den Waldwegen bleiben und den Tieren keinen unnötigen Stress bereiten.

Diesen Punkt stellt auch der Wildtier-Experte des Nationalparks Schwarzwald, Friedrich Burghardt, besonders heraus. Wenn die Tiere flüchten müssen, weil Waldbesucher die Wege verlassen, dann sei dies mit einem "enormen Energieverbrauch" verbunden. Dies könne im Extremfall sogar zum Tod des Tieres führen. Wenn die Wildtiere im Winter ihre Ruhe haben und ungestört bleiben, dann könne auf Fütterungen durchaus verzichtet werden.

Im Bereich des Nationalparks sei es aber noch nicht gewährleistet, dass die Leute stets auf den Wegen bleiben. Daher gebe es hier noch Winterfütterungen an drei Standorten, an die die Tiere auch gewöhnt seien. Man beabsichtige aber, die Fütterung zu reduzieren und in wenigen Jahren einzustellen.

Zurzeit, so Burghardt, bekämen die Tiere im Winter noch Heu sowie eine kleinere Menge an Rüben und Trester (Pflanzenrückstände nach dem Auspressen des Saftes). Doch schon im kommenden Jahr werde nur noch eine reine Heufütterung erfolgen. Die Baden-Badener Entscheidung gegen eine Winterfütterung hält Burghardt für richtig. Wenn sie nicht gestresst werden, dann könnten die Tiere durchaus genügend Futter wie Heidelbeersträucher und Vogelbeerbäume finden - besonders in den Steillagen.

Und noch auf einen weiteren Aspekt weisen Hauck und Burghardt beide nachdrücklich hin. Im Winter werde der Stoffwechsel der Tiere automatisch heruntergefahren. Fütterungsaktionen könnten hingegen für das Tier durch das reichliche Nahrungsangebot zu einer Simulation der Sommerzeit führen, was eine ungesunde Beschleunigung des Stoffwechsels zur Folge habe.