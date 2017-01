Ein Krimifestival und ein toter Bestsellerautor

(cri) - Er ist ein arroganter Vertreter seiner Zunft: Der Krimi- und Bestsellerautor Jean-Paul Picard, genannt JPP, aus Paris. Er kritisiert die Werke seiner Kollegen in ihrem Beisein als schlampig geschrieben, schlecht recherchiert und langweilig. Zum Verdruss seiner Kollegen ähnelt er auch noch dem US-Schauspieler George Clooney. Und die Frauen liegen ihm reihenweise zu Füßen.

Nun ist er für eine Lesung in das Seebad Deauville in die Normandie gereist. Hier findet zum fünften Mal das Festival "Mord am Meer" statt, zu dem Autoren, Verleger und Fans aus ganz Frankreich angereist sind. Sein fünftes Werk handelt von einem Mörder, der seine Opfer skalpiert. Das Publikum ist von Picards Lesung, die wie ein Show inszeniert ist, hellauf begeistert. Einen Tag später liegt der Starautor in seinem Hotelzimmer. Vergiftet. Mit Zyankali. Im Calvados.

Und so nimmt der dritte Fall von Kommissar Jacques Leblanc seinen Lauf. Die Baden-Badener Schriftstellerin Sabine Grimkowski, die unter dem Pseudonym Catherine Simon schreibt, macht es ihm nicht leicht und bereitet ihm einiges Kopfzerbrechen. Hat sich der berühmte Schriftsteller selbst umgebracht? Oder ist es Mord? In dem Buch "Bitterer Calvados" gibt es viele Menschen, die ein Motiv haben könnten: Konkurrenten, Verleger, (Ex-)Geliebte. Aber würden sie auch über Leichen gehen? Viele müssen über ihre Beziehung zu JPP befragt werden, auch dessen zweite Frau, die seit Jahren in einer psychiatrischen Einrichtung lebt, selbst Psychiaterin war. Sie ist dort seit dem Erstlingswerk ihres Mannes, "Tödlicher Einfluss", mit dem er berühmt wurde, untergebracht. Das Buch dreht sich um einen Patienten, der in psychiatrischer Behandlung ist, als er seine Frau umbringt. Seit damals ist JPPs Frau Hélène krank, fühlt sich schuldig und schweigt. Warum?

Nur sehr zäh kommt Leblanc bei seinen Ermittlungen voran. JPPs erste Frau hat sich umgebracht, und viele seiner ehemaligen Geliebten wollen nach einer Nacht nichts mehr von ihm wissen. Die einen sind ihm hörig, die anderen suchen das Weite. Und er wollte nach dem sechsten Buch, an dem er bereits arbeitete, mit dem Schreiben aufhören. Warum?

Im Lauf der Recherchen bekommt der 51-jährige Kommissar zwar ein genaueres Bild des reizbaren, selbstverliebten Autors, der auch vor einer Schönheitsoperation nicht zurückschreckte, aber immer noch keins von dessen Mörder. Ja, es war Mord, das steht inzwischen fest.

Catherine Simon lässt den Kommissar und seine Kollegin Nadine Liard so mancher Spur - auch in Paris - nachgehen, schickt sie schon mal gekonnt in die Irre oder in eine Sackgasse, lässt zwischendurch die Initialen CC fallen, die ihnen Rätsel aufgeben, und schenkt ihnen einige Verdächtige, um sie ihnen postwendend wieder wegzunehmen.

Wie gut, dass Leblanc sein Lieblingsrestaurant "Central" hat, in dem er meistens sein Mittagessen einnimmt. Selleriesalat mit Nüssen an Remouladensoße als Vorspeise und Entenbrust mit gedünstetem Chinakohl und glasierten Kartoffeln oder gratinierte Jakobsmuscheln sind eine gute Nervennahrung - wie auch ein Spaziergang am Meer. Es ist März, und es liegt schon Frühling in der Luft... Das lässt hoffen. Für den Fall, aber auch für das Liebesleben Leblancs, das etwas aus dem Lot geraten ist.

Catherine Simon, "Bitterer Calvados", Goldmann-Verlag, 255 Seiten, 8.99 Euro.