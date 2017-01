Gretchenfrage: Lange Unterhose oder nicht?







Baden-Baden - Morgens um 10 Uhr in der Kurstadt: Das Thermometer zeigt eisige Minus acht Grad an, die Enten in der Lichtentaler Allee watscheln auf der verzweifelten Suche nach einem warmen Plätzchen auf der teils zugefrorenen Oos entlang. Nur wenige Menschen, eingemummt in Wintermantel, Schal und Mütze, verirren sich vor die Tür - die Kälte hat die Bürger der Stadt fest im Griff. BT-Volontär Christian Rapp hat sich umgehört, wie sie sich kleidungstechnisch dagegen wappnen. Am Kurhaus herrscht reges Treiben - eine Kolonne des Fachgebiets Park und Garten stutzt eine Hecke zurecht. Die drei Stadtmitarbeiter gehen mit voller Montur gegen die Eiseskälte vor: dicke Winterjacke, zugeknöpft bis obenhin, Wollsocken unter den Stahlschuhen und die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Es sind harte Bedingungen, denen die Mitarbeiter trotzen müssen. Bewegung helfe gegen die Kälte, sagt ein Mitarbeiter. "Und heißer Tee, der hält von innen warm", ergänzt ein anderer. Der dritte im Bunde gibt preis, dass es bei den Temperaturen unmöglich sei, auf eine lange, wärmende Unterhose zu verzichten. In der Sophienstraße hetzt ein Postbote von Haus zu Haus. Durch den schnellen Gang und die kalte Luft ist er im ständigen Kampf gegen eine beschlagende Brille. Er habe bei der Kälte immer einen Nierenschutz an, so der Postbote. Jürgen Neumann, BKV-Mitarbeiter, Baden-Baden: "Durch die Arbeit bin ich jeden Tag mindestens vier Stunden an der frischen Luft, da geht überhaupt nichts ohne Skikleidung. Lange Thermo-Unterwäsche ist ein absolutes Muss bei den Temperaturen. Ansonsten hilft gegen die Kälte nur Bewegung, Bewegung und noch mal Bewegung, um ins Schwitzen zu kommen." Hildegard Abele mit Hund Momo, Baden-Baden: "Damit die Ohren warm bleiben, gehe ich ohne Mütze nicht vor die Tür. Gegen die Kälte sind mehrere Lagen notwendig, obenrum vier und untenrum drei. Auch meiner Momo zieh ich bei diesen Temperaturen ein kleines Mäntelchen an. In ihrem Wagen liegt zudem eine Wärmflasche - schließlich ist sie schon 16 Jahre. Selbst bei dieser Kälte mache ich drei ausgedehnte Spaziergänge mit ihr am Tag. Die frische Luft ist herrlich, aber so langsam dürfte es wärmer werden." Nina Patzelt-Wördemann mit Margarete, Baden-Baden: "Ab einer gewissen Kälte ist mir die optische Komponente egal - da ist die Funktionalität wichtiger. Hauptsache es wird einem warm. Ich schwöre auf Wolle, vor allem Merino. Heute habe ich Wollsocken an, die geben wunderbar warm. Auch Margarete ist dick eingepackt mit Wollsachen." Frank Hoehn, Frankfurt: "Ich setze auf die Zwiebeltechnik, zumindest was den Oberkörper betrifft. Egal wie kalt es ist - lange Unterhosen sind bei Männern ein absolutes No-Go." Anna Hoehn, Frankfurt: "Ich habe unter der dicken Jacke auch mehrere Lagen an, langärmliche Funktionswäsche, die schön warm hält. Lange Thermohosen ziehe ich aber auch nicht an."

