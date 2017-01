Von Väterchen Frost verzaubert

Dabei war es sicher nicht immer ganz einfach, in aller Ruhe auf den Auslöser zu drücken, denn die BT-Redakteure wissen aus Erfahrung: Mit steifen Finger fotografiert es sich nicht so gut. Deutlich besser haben es da wohl die zotteligen "Urviecher" auf dem Büttenhof. Ihnen scheint der Winter nichts anhaben zu können, ebenso wie dem "Fernglas-Späher" nahe dem Leo. Ebenso frostresistent ist die Schneemannfamilie am Tannenweg. Je tiefer die Anzeige auf dem Thermometer sinkt, umso wohler fühlen sich die fünf eisigen Freunde.

Und allen, die der eisigen Kälte und dem Dauerfrost in all seinen Facetten überhaupt nichts abgewinnen können, sei gesagt: Der Frühling kommt bestimmt. Und nicht nur das. Ohne den Winter kein Frühling, denn - Achtung, jetzt wird es poetisch - denken Sie nur daran, dass im Winter tief unter dem kalten Schnee der Samen liegt, aus dem mit der Liebe der Sonne im Frühling die Rose wird. Musikkenner wissen, dass diese Weisheit nicht dem BT-Redakteur eingefallen ist, sondern der amerikanischen Sängerin Bette Midler in ihrem Lied "The Rose". Aber passt doch irgendwie, oder? Als Beweis raten wir, sich das Bild unten links auf dieser Seite anzusehen.