Lebensfreude durch Vielfalt und Kontakt Von Peter Fauth-Schlag Sinzheim - "Alt und Jung hält Sinzheim in Schwung - gemeinsam ein Begegnungszentrum entwickeln": Unter diesem Motto erarbeiteten Vertreter aus Gemeinderat, Verwaltung, Jugendvertretung, Vereinen, Wirtschaft, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen seit vergangenem Juli in fünf "Werkstätten" ein Handlungskonzept zur Umwandlung des ehemaligen Schwesternwohnheims St. Vinzenz in ein 1400 Quadratmeter umfassendes Bürger- und Begegnungszentrum. In der jüngsten Sitzung des Sinzheimer Gemeinderats stellte Christoph Weinmann vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg den Abschlussbericht dieses "Kommunalen Managementverfahrens familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune" vor. In einer ersten "Bilanzwerkstatt" wurden von den Akteuren Hindernisse und Risiken, Stärken und Potenziale und die Zielsetzung des geplanten Vorhabens analysiert und definiert. Entstehen sollen demnach unter anderem "Generationeninseln" wie Senioren- und Jugendtreff, die die Interessen von Jung und Alt gleichermaßen berücksichtigen und ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges, multikulturelles Betreuungsangebot und feste Ansprechpartner vorhalten. Das Angebot soll sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren und bei optimaler, flexibler Raumaufteilung auch ohne Vereinszugehörigkeit frei zugänglich sowie dauerhaft finanzierbar sein. In der darauf aufbauenden "Ideenwerkstatt" wurden fünf Themenfelder identifiziert, von denen drei priorisiert wurden: Fragen zu haupt- und ehrenamtlichem Personal, zu Bedarf und Interessen und das Raumkonzept. Vielfältige, sehr detaillierte Vorschläge und Ideen wurden für den 25-seitigen Abschlussbericht zusammengetragen. Daraus entwickelten die Akteure drei Leitsätze, die aus unterschiedlichen Perspektiven heraus beschreiben, was ein gelungenes Begegnungszentrum in Sinzheim ausmache: Vielfalt und Kontakt bringen Lebensfreude; ein schlüssiges Konzept beinhaltet attraktive Angebote und dynamische Weiterentwicklung; Lebendigkeit und Offenheit schafft Integration im Ort. In der "Strategiewerkstatt" ging es letztlich darum, wie man die Zielsetzungen in die Praxis umsetzen könnte. Was muss getan werden, um etwa ein Café als zentralen Treffpunkt für gegenseitigen Austausch und als Informationszentrum für die verschiedenen Angebote zu installieren? Welche Angebote können überhaupt verwirklicht und in einem Veranstaltungskalender gebündelt werden? Wie können haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer, Sponsoren und Spender gefunden, begeistert, motiviert werden? Welche versteckten Potenziale und Talente lassen sich entdecken und nutzen? Wie schafft man ein flexibles Raumkonzept zur Mehrfachnutzung, in dem eine Mensa für Kindergartenkinder, ein "Bürger-Café", ein Jugendtreff, eine Kernzeitbetreuung für Schüler mit Schülerhort, ein Familienbüro und langfristig ein großer Veranstaltungsraum realisiert werden können? Aus diesen und vielen weiteren Fragen wurde in den "Werkstätten" ein umfangreicher Katalog an möglichen Antworten herausgearbeitet, über die fortan der Gemeinderat entscheiden soll. "Möglichst zeitnah" wünscht sich Bürgermeister Erik Ernst eine Umsetzung des nunmehr vorliegenden Handlungskonzepts. Christoph Weinmann erinnerte ob der vielen Ideen und Optionen, von denen wohl nicht alle ad hoc verwirklicht werden können, daran, dass nichts für die Ewigkeit sei. Ein Bürgerzentrum von Bürgern für Bürger sei ein lebendiger Organismus, der langsam wachse. Aber er zeigte sich überzeugt, dass Sinzheim mit diesem kommunalen Managementplan auf dem besten Wege sei, eine familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune zu werden, eine, bei der Alt und Jung die Stabsgemeinde in Schwung halten.

