Image-Tour: Der "Tod" überzeugt nicht ganz Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen lachenden Munds..." - als der Dichter Rainer Maria Rilke diese Worte schrieb, hatte er sicher nicht das Gelächter im Sinn, das der "Tod" am Mittwochabend mit seinem Comedy-Programm "Happy Endstation" im ausverkauften Rantastic auslöste. Sein Inkognito stets unter einer schwarzen Kapuzenkutte wahrend, hatte der Sensenmann vorab im BT-"Auszeit"-Gespräch klargemacht, im Rahmen einer Art Imagekampagne "den Menschen zu helfen, dass sie glücklicher und zufriedener dem Tod entgegentreten können." Ob dieses hehre Ziel mit dem Konglomerat aus Klamauk und Puppenspiel, Tanz und Videoclips, Wortspielen und Statistik-Daten gelungen ist, darf bezweifelt werden. Obwohl Gevatter Tod eine ungemein einfallsreiche Ausdrucks-Vielfalt zum Themenbereich Tod und Sterben offenbarte und weder Tabus noch Klischees ausließ, blieb der eigentliche Gegenstand des Abends merkwürdig blass und beliebig. Theresia Schmid, die Vorsitzende des Ambulanten Hospizdienstes Baden-Baden, dessen Arbeit auch darauf gerichtet ist, das Thema Tod und Sterben aus der Tabuzone zu befreien um, wie es seiner universellen Bedeutung zukommt, im täglichen Leben verankert zu werden, fand in dieser Veranstaltung nicht die erhoffte Antwort auf ihr Anliegen. Es ist eine heikle Sache über den Tod Witze zu reißen. Auch wenn ihm eines Tages jeder erliegt, so erreicht er eben häufig keine "happy Endstation". Gerade in diesen Tagen dokumentieren Bilder in den Medien, dass Millionen Menschen nicht "friedlich entschlafen", sondern auf der Flucht, im Gefangenenlager oder dem Krankenbett auf schmerzvolle und schreckliche Weise aus dem Leben gerissen werden. Hier komödiantisch die Balance zu wahren, verlangt Fingerspitzengefühl, Takt und psychologisches Wissen. Dennoch konnte man dem Mann, der seinen Namen nicht preisgibt, Anerkennung nicht verweigern. Ob man nun ins Gelächter einstimmte oder nicht, ob man sich am Sakrileg der Religions-Veralberung stieß oder nicht, ob man die Assistentin "Exitussi" peinlich fand oder nicht, so konnte man sich doch Denkanstößen nicht verschließen, die eine eigene Position herausforderten. Anerkennenswert ist auch, dass "Herr Tod" mit seinem Engagement Geld für Hospiz-Arbeit und Obdachlosenhilfe generiert. Schließlich gelang dem Comedian, mit einem melancholischen Abschlusstanz voll Poesie dem Tod die gebotene Ehre zu erweisen. Das war der Moment, dem Rilke mit seinem Schlussvers zugestimmt hätte: "...Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen - mitten in uns."

