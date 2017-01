Ein Symbol der Hoffnung

Zusammen mit ihrem Mitschüler Ezra Bailer-Jones gestaltete Weiler, selbst jüdischen Glaubens, die Gedenkfeier für die Klassen acht bis zehn in Eigenregie. Anlass der Veranstaltung war der 72. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, der heute stattfindet. 1996 initiierte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den Tag des Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus als einen gesetzlich verankerten Gedenktag. Das RWG sei seit Anbeginn dabei, um die Erinnerungen an den Holocaust wachzuhalten und die Schüler zu sensibilisieren, erklärte Lehrerin Anke Flesch, die für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich war.

Im Mittelpunkt der Gedenkfeier stand der Lebensweg der jüdischen Widerstandskämpferin Hannah Szenes, den Hanna Weiler skizzierte. Nach ihrem Schulabschluss flüchtete die 18-jährige Ungarin 1939 vor den Nationalsozialisten nach Palästina. Obwohl sie bereits in Sicherheit war und ein neues Leben begann, entschloss sich Szenes 1943 für einen freiwilligen Einsatz in der britischen Armee. Ein Jahr später sprang sie mit einigen Mitstreitern kurz vor Budapest mit dem Fallschirm ab, um Juden vor der Deportation zu retten. Wenig später geriet sie in Gefangenschaft, wurde gefoltert und schließlich erschossen. Kurz vor ihrem Tod schrieb Szenes mit ihrem Blut das Gedicht "Eli Eli" an die Wand.

Als die Oberstufenschülerin das Gedicht zunächst auf Hebräisch und im Anschluss auf Deutsch vortrug, lauschten die Schüler in andächtiger Stille ihren Worten. "Hannah Szenes ist ein Symbol der Hoffnung für das jüdische Volk", erklärte Weiler anschließend. Sie habe ihre eigene Sicherheit aufgegeben, um "für das Gute zu kämpfen und anderen Menschen zu helfen". Die Widerstandskämpferin sei auch heutzutage noch ein Vorbild für die Jugend. "Beweist Mut und steht im Alltag für eure Mitmenschen ein. Jeder von uns hat die Möglichkeit, die Welt ein Stück besser zu machen", appellierte sie an die Schüler. Schulseelsorgerin Jacqueline Olesen ergänzte: "Habt den Mut aufzustehen, wenn jemand diskriminiert wird und lasst euch nicht von rechtspopulistischen Hetzreden verführen."

Bereits am Vormittag hatte es an der Schule eine Gedenkfeier für die Unterstufe gegeben. Schüler der neunten Klasse spielten Szenen aus dem Leben des in der Kurstadt geborenen Gerhard Durlacher nach. Durlacher überlebte als einziges Familienmitglied das Konzentrationslager Auschwitz.